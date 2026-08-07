María Corina Machado consolida su liderazgo y alcanza niveles históricos de popularidad en Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sale tras una rueda de prensa en Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026.MARTIN BERNETTI / AFP

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 6 de agosto, 2026

Según el último reporte de la firma AtlasIntel, elaborado en conjunto con Bloomberg y correspondiente a julio de 2026, la líder opositora María Corina Machado ha alcanzado su punto más alto de respaldo popular en Venezuela, consolidándose como la figura política de mayor peso en el país.

Este ascenso coincide con un deterioro severo y continuo en la valoración del régimen chavista, ahora encabezado formalmente en la gestión gubernamental por Delcy Rodríguez.

Un respaldo indiscutible frente al colapso del régimen

Los datos del estudio estadístico, recolectados entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026, reflejan que María Corina Machado ostenta una imagen positiva del 72%, posicionándose muy por encima de cualquier otro actor político nacional. La consistencia en su arraigo popular contrasta de forma directa con el rechazo generalizado hacia la cúpula chavista.

Delcy Rodríguez, quien ejerce la conducción del gobierno, registra un 71% de imagen negativa, mientras que apenas un 19% de los consultados evalúa su figura de manera favorable.

Esta tendencia a la baja también se manifiesta en la aprobación de su gestión diaria: el 64.5% de los venezolanos desaprueba explícitamente la forma en que conduce el ejecutivo, y un 58% califica su administración directamente como "mala o muy mala".

El descontento se entrelaza con una crisis de legitimidad estructural, donde el 66.2% de la población identifica a la corrupción como el problema más grave que aqueja a la nación en la actualidad.

Escenario electoral y la influencia de Estados Unidos

Ante la hipótesis de una nueva convocatoria a elecciones presidenciales, el liderazgo de Machado se traduce en una ventaja matemática decisiva.

Machado concentra el 57.4% de la intención de voto, superando por más de 39 puntos porcentuales a Rodríguez, quien apenas retiene un 17.7% de los apoyos, reducidos casi en su totalidad al núcleo duro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Incluso una figura empresarial como Lorenzo Mendoza queda rezagada en un distante tercer lugar con el 9%.

La preferencia de la opinión pública venezolana hacia principios de libertad económica y restablecimiento institucional también se evidencia en su perspectiva sobre la política exterior.

Un 55.1% de los encuestados manifiesta una opinión positiva de los Estados Unidos, y el 56.9% aboga por estrechar aún más los vínculos bilaterales con Washington.

En este contexto, el presidente Donald Trump registra una percepción favorable del 51% entre los ciudadanos venezolanos, consolidando una tendencia donde las referencias internacionales contrarias al socialismo regional ganan terreno en el imaginario local.