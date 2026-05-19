Juicio a Tyler Robinson: los abogados solicitan sellar pruebas y cerrar parte de una audiencia clave en el caso por el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Carlos Dominguez 19 de mayo, 2026

Los abogados de Tyler Robinson, el joven de 23 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, pidieron este martes al juez sellar evidencia clave y cerrar parcialmente al público y a la prensa una audiencia preliminar crucial programada para julio.

AP informó que la defensa argumenta que la amplia exposición mediática está influyendo en el futuro jurado y perjudicando el derecho a un juicio justo.

Los defensores de Robinson solicitaron al juez Tony Graf restringir el acceso a partes de la audiencia preliminar que se celebrará entre el 6 y el 10 de julio, donde los fiscales deben presentar suficiente evidencia para justificar un juicio.

Según documentos judiciales, la defensa quiere sellar decenas de pruebas —incluyendo mensajes de texto, chats de Discord, videos de vigilancia, análisis forenses y la autopsia— para evitar que "infecten" al jurado potencial.

Defensa vs. Fiscalía: un fuerte choque

Durante la audiencia de este martes, los abogados de Robinson también pidieron sancionar a uno de los fiscales, Christopher Ballard, por supuestamente hacer una "gira mediática" y opinar sobre la culpabilidad de su cliente fuera de la corte.

Los fiscales rechazaron las acusaciones y defendieron que solo estaban corrigiendo información falsa que circulaba en los medios sobre un informe balístico preliminar.

Los fiscales buscan la pena de muerte si Robinson es declarado culpable. Está acusado de asesinato agravado por el tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2025 en el campus de la Universidad de Utah Valley.

Algunas de las pruebas que se planean presentar Una nota manuscrita dejada por Robinson a su pareja en la que decía haber " eliminado " a Charlie Kirk.

" a Charlie Kirk. Mensajes de texto donde afirmaba: "Ya tuve suficiente de su odio . Algunos odios no se pueden negociar ".

". ADN compatible con el del acusado en el gatillo del rifle y casquillos.

Un caso bajo los reflectores

Desde su detención, el caso ha generado enorme atención mediática. El juez ya rechazó semanas atrás la solicitud de la defensa de prohibir cámaras en la sala, pero ahora debe decidir sobre el cierre parcial de la audiencia y el sellado de evidencia.

La decisión final sobre estas peticiones se espera en las próximas semanas.