España: desarticulada una red del Cartel de Jalisco Nueva Generación que traficaba metanfetamina diluida en vainilla

Publicado por Alejandro Baños 5 de agosto, 2026

Las autoridades españolas desarticularon una red del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se dedicaba a traficar con metanfetamina diluida en vainilla.

En la operación se arrestó a 13 personas; 12 de ellas ya ingresaron en prisión.

A través de un comunicado, la Policía Nacional de España informó de que la operación se llevó a cabo en las ciudades de Barcelona, Lérida y Tarragona, todas ellas localizadas en la región de Cataluña, al noreste del país. Contaron con la colaboración de las autoridades francesas.

"Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST), han desarticulado una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente dedicada al tráfico internacional de metanfetamina y han desmantelado toda su infraestructura logística en España, incluido un laboratorio clandestino donde recuperaban la droga previamente disuelta en mercancía legal para dificultar su detección", informaron las fuerzas de seguridad españolas.

"La organización habría introducido más de 2,5 toneladas de metanfetamina camuflada en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla procedente de México, siendo una de las mayores aprehensiones realizadas hasta la fecha en España y Europa", agregaron.

Respecto al laboratorio clandestino donde operaba esta red del CJNG, la Policía Nacional indicó que estaba ubicada cerca de la ciudad de Barcelona. Ahí, "la mercancía era almacenada" para luego ser trasladada a otro almacén, desde donde se enviaba a una finca situada en cerca de la ciudad de Lérida para su posterior preparación y distribución.

"Las investigaciones permitieron constatar que esta última ubicación había sido acondicionada como un sofisticado laboratorio clandestino donde los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta en el aroma líquido de vainilla mediante complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización. Mediante este procedimiento pretendían recuperar la sustancia estupefaciente introducida en la mercancía aparentemente lícita y obtener metanfetamina cristalizada pasa su posterior distribución" detallaron las autoridades españolas.

De los arrestados, cinco fueron en Lérida, cuatro en Barcelona y otros cuatro en Tarragona. Además, se incautaron "2.400 kilos de metanfetamina de las cuales 1.600 kilos se encontraban ocultos en vainilla líquida, seis vehículos, casi 4.500 euros, abundante instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos y también numerosos dispositivos electrónicos".