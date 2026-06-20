Los Ángeles avanza para permitir que no ciudadanos voten en las elecciones locales y los republicanos alzan la alarma

Centro de votación en Los Ángeles - Imagen de Archivo AFP .

Publicado por Robert Matteson | The Center Square 20 de junio, 2026

El Concejo Municipal de Los Ángeles enfrenta críticas de un líder del Partido Republicano después de decidir avanzar con una iniciativa de boleta electoral para el 3 de noviembre que permitiría a no ciudadanos votar en elecciones locales.

El ayuntamiento votó el jueves a favor de incluir la medida en la papeleta de las elecciones generales.

"La votación de ayer del Ayuntamiento de Los Ángeles, un órgano que es incapaz de mantener limpias sus calles, salvar las vidas de las almas destrozadas y adictas a las drogas que viven en campamentos, combatir incendios o detener la delincuencia, es una afrenta para todos los estadounidenses", declaró Roxanne Hoge, presidente del Partido Republicano del condado de Los Ángeles, a The Center Square, en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico.

Hoge, quien es originaria de Jamaica, dijo que cree que el derecho al voto es un privilegio reservado exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses.

"Como ciudadana estadounidense naturalizada, el derecho a votar en las elecciones de este país es increíblemente importante para mí", dijo Hoge el viernes. "Es un privilegio que está debidamente reservado para las personas que nacen aquí o que aman lo suficiente a Estados Unidos como para comprometerse a seguir sus leyes y jurar proteger, defender y seguir nuestra Constitución, y que luego eligen registrarse para votar".

"Conceder a los no ciudadanos la posibilidad de votar en nuestras elecciones es una pesadilla logística que socavaría la confianza en nuestro sistema, ya de por sí mancillado, en California, y es un error", añadió Hoge.

El concejal Hugo Soto-Martínez del Distrito 13 propuso la iniciativa, tal y como ya informó The Center Square.

Soto-Martínez citó otras ciudades, como San Francisco, que permiten votar a los no ciudadanos en las elecciones locales, como argumento para la aprobación de nuevas leyes electorales en Los Ángeles.

Soto-Martínez había declarado anteriormente en una reunión del Comité de Normas que, si su plan era aprobado por el ayuntamiento y posteriormente ratificado por los votantes, nada entraría en vigor hasta que el ayuntamiento aprobara una futura ordenanza y el alcalde la firmara.

"Esto nos da el tiempo y la flexibilidad necesarios para hacerlo bien, para incorporar medidas de protección, para velar por la seguridad de las personas y para garantizar que cualquier política pueda resistir posibles impugnaciones legales", afirmó Soto-Martínez.

The Center Square se puso en contacto con la oficina de Soto-Martínez y con la Oficina de Prensa de la Casa Blanca para recabar sus comentarios sobre la sesión del ayuntamiento celebrada el jueves, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.

© Just The News