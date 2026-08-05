Reino Unido: arrestan a una mujer que apuñaló a cuatro hombres en el centro de Londres

La policía de Londres acordonó el lugar de los hechos tras arrestar a la atacante. 5 de agosto de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 5 de agosto, 2026

Las autoridades británicas arrestaron a una mujer este miércoles después de que atacase con un arma blanca a cuatro hombres en una ubicación céntrica de Londres. En un principio, se descartó que se tratase de un ataque terrorista.

"Queremos tranquilizar a la comunidad, ya que por el momento creemos que se trata de un incidente aislado relacionado con la salud mental", dijo el jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Jason Stewart, en declaraciones recogidas por AFP.

Stewart informó de que la atacante, una mujer de 47 años, fue arrestada en el lugar de los hechos y fue trasladada a dependencias policiales para ser interrogada.

El ataque se produjo a primera hora de la tarde en Endell Street, muy cerca del conocido mercado de Covent Garden, un lugar muy transitado y turístico. Los heridos, cuatro hombres de 34, 39, 42 y 52 años, "fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados al hospital", según señalaron las autoridades.

Tras recibir las curas pertinentes, dos de las víctimas recibieron el alta hospitalaria. Los otros dos continúan ingresados aunque están fuera de peligro.

En el lugar del ataque, la policía halló un par de tijeras que supuestamente utilizó la arrestada para herir a estos cuatro hombres y sembrar el miedo en la ciudad durante unos minutos.