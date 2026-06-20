Trump insiste en que Meloni le pidió "una y otra vez" hacerse una foto juntos en el G7, mientras la primera ministra italiana califica sus palabras de "totalmente inventadas"

Publicado por Carlos Dominguez 20 de junio, 2026

El presidente Donald Trump reiteró este sábado que la primera ministra italiana Giorgia Meloni le solicitó en varias ocasiones que se hicieran una fotografía juntos durante la cumbre del G7 que tuvo lugar a principios de esta semana en Francia.

"Meloni me pidió, una y otra vez, que nos hiciéramos una foto juntos durante la reunión del G7 en Francia", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia", añadió el republicano en medio de un enfrentamiento diplomático entre ambos países.

Choque entre Trump y Meloni: "Me lo imploró" vs. "Nunca suplicamos"

En una entrevista telefónica difundida este viernes con el canal italiano La7, Donald Trump aseguró que Giorgia Meloni le "imploró" que se fotografiara con ella durante la cumbre del G7 en Évian, Francia, y que él accedió a hacérsela por "pena".

Poco después de que se conocieran estas declaraciones, la primera ministra italiana publicó un video en X en el que negó haber hecho tal solicitud y calificó las palabras de Trump como "totalmente inventadas".

"No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es, por lo demás, la primera vez", dijo Meloni. "Solo puedo lamentar que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente, hacia los enemigos de Estados Unidos, hacia dirigentes con los que, en cambio, se muestra mucho más conciliador".

"Italia y yo nunca suplicamos", sentenció la primera ministra italiana.