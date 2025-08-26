La Administración Trump confirmó el primer caso humano del parásito 'New World Screwworm' en casi medio siglo

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de agosto, 2025

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó este lunes sobre el primer caso humano del parásito devorador de carne 'New World Screwworm' detectado en el país en casi 60 años. La agencia detalló que el caso involucra a una persona que recientemente había viajado a El Salvador, la cual fue confirmada como infección por el gusano por el Departamento de Salud de Maryland y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) el pasado 4 de agosto.

En un comunicado, el Departamento de Salud de Maryland comentó que la persona había logrado recuperarse “de la infección, y la investigación confirmó que no hay indicios de transmisión a otras personas o animales”. Según informó la cadena NBC, la portavoz del HHS, Emily Hilliard, comentó en otro comunicado que “Este es el primer caso humano de miasis por gusano barrenador del Nuevo Mundo asociada a viajes (infestación parasitaria de larvas de mosca) procedente de un país con brote que se identifica en Estados Unidos. El riesgo para la salud pública en Estados Unidos por esta introducción es muy bajo”.

Planta de producción de moscas estériles

La confirmación de la Administración del presidente Donald Trump de este caso tiene lugar poco más de una semana después de que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, viajara al estado de Texas para anunciar diferentes planes sobre la construcción de una planta de producción de moscas estériles como parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir este tipo de plagas. La USDA llegó a estimar que un brote de estos gusanos podría costarle a la economía de Texas unos 1.800 millones de dólares en gastos médicos, costos laborales y, especialmente, muertes de ganado, considerando que este estado es el mayor productor de ganado del país.

Al realizar su anuncio sobre los planes de construcción, Rollins declaró que esta tendría lugar en la base aérea en la ciudad de Edinburg, lo cual contaría con un elemento simbólico al encontrarse cerca del lugar en el que operó una de las instalaciones contra este gusano más importantes de los Estados Unidos durante el último gran brote hace 50 años. Rollins detalló que la planta estaría oficialmente operativa entre dos y tres años.