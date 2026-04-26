Tragedia en Chicago: un agente policial fallece y otro lucha por su vida tras tiroteo en un hospital

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de abril, 2026

Un oficial de policía de Chicago murió y otro resultó gravemente herido este sábado tras ser baleados por un sospechoso de robo al que estaban escoltando dentro de un hospital. Según declaró en una rueda de prensa el superintendente de la Policía de Chicago, Larry Snelling, los agentes trasladaron al sospechoso —cuya identidad no ha sido revelada y que se encontraba bajo custodia— al hospital Endeavor Health Swedish alrededor de las 9 a.m. para recibir tratamiento. A pesar de que el criminal fue sometido a un escaneo con herramientas de detección de armas por parte del personal de seguridad del hospital, este logró hacerse con un arma de fuego, comenzó a disparar y huyó. Snelling detalló que dos oficiales fueron alcanzados por disparos y trasladados al Advocate Illinois Masonic Medical Center, ubicado a pocos kilómetros.

Asimismo, el superintendente señaló que aún no está claro cómo el sospechoso logró obtener un arma de fuego, asegurando que este detalle continúa bajo investigación. De acuerdo con lo informado por la afiliada de la cadena CNN, WBBM, el atacante logró escapar del lugar y, según informes, entró en una vivienda privada a varias cuadras de distancia. Al ser preguntado sobre este hecho, Snelling dijo que tanto la policía como equipos SWAT rodearon rápidamente la casa y el sospechoso fue detenido, revelando además que los agentes lograron recuperar una “tercera arma”.

Las autoridades no han revelado públicamente la identidad de los dos oficiales hasta el momento, a la espera de notificar a sus familias. El agente fallecido tenía 38 años y llevaba 10 años en el departamento, mientras que el oficial herido tiene 57 años y cuenta con 21 años de servicio, según el superintendente.

Por su parte, el hospital informó que no existe una “amenaza activa” dentro de sus instalaciones y que pacientes y personal están a salvo. “El campus se encuentra actualmente cerrado mientras las fuerzas del orden llevan a cabo su investigación”, señaló el hospital.