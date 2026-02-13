La principal abogada de Goldman Sachs deja su cargo tras revelación de sus vínculos con Epstein

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de febrero, 2026

La principal responsable legal de Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, anunció este jueves que dejará el poderoso banco de Wall Street tras la renovada controversia por sus antiguos intercambios de correos electrónicos con el criminal sexual Jeffrey Epstein, los cuales fueron publicados recientemente por el Departamento de Justicia “Tomé la determinación de que la atención mediática sobre mí, relacionada con mi trabajo previo como abogada defensora, se estaba convirtiendo en una distracción”, afirmó Ruemmler en declaraciones al medio The Financial Times.

Asesora de confianza del director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, Ruemmler había enfrentado un creciente escrutinio luego de que las autoridades federales publicaran millones de páginas de documentos vinculados a Epstein. Los correos electrónicos divulgados muestran que Ruemmler y el criminal sexual intercambiaron numerosos mensajes cordiales durante varios años, incluso después de su condena penal. En un intercambio de 2015, Epstein le solicitó asesoramiento legal. En otro mensaje, Ruemmler escribió sobre él: “Bueno, lo adoro. ¡Es como tener otro hermano mayor!”.

Otro correo correspondiente al año 2016 incluye una nota de la asistente de larga data de Epstein que decía: “¡Confirmar bolso Hermès para Kathy!”. Otros correos muestran a Ruemmler refiriéndose a Epstein como “cariño” y agradeciendo a “Tío Jeffrey”. En un momento dado, el nombre de la abogada figuró como albacea suplente en el testamento de Epstein, aunque nunca ejerció ese rol. Su designación fue eliminada antes de la muerte del magnate financiero. Ruemmler ha sostenido que su relación con él se limitó a interacciones profesionales derivadas de su trabajo como abogada defensora penal y ha expresado arrepentimiento por haberlo conocido.

Antes de incorporarse a Goldman en 2020, la abogada se desempeñó como asesora jurídica de la Casa Blanca durante la presidencia del demócrata Barack Obama.