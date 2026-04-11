Artemis II regresa a la Tierra con éxito: la NASA completa una histórica misión tripulada alrededor de la Luna

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 10 de abril, 2026

La misión Artemis II de la NASA culminó este viernes con un amerizaje exitoso en el océano Pacífico, marcando un paso decisivo en el regreso de Estados Unidos a la exploración tripulada del espacio profundo.

La cápsula Orión, con cuatro astronautas a bordo, completó su descenso y cayó frente a la costa de San Diego a las 8:07 p.m. (hora del Este), poniendo fin a un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna.

Regreso controlado desde el espacio profundo

El retorno de la nave fue una compleja operación técnica que confirmó la capacidad de Estados Unidos para traer de vuelta a una tripulación desde más allá de la órbita terrestre, algo que no ocurría desde la era de las misiones Apolo.

Durante la reentrada, Orión soportó temperaturas extremas y velocidades superiores a 30 veces la del sonido antes de desplegar sus paracaídas y descender de forma controlada sobre el Pacífico. Tras el impacto en el agua, equipos conjuntos de la NASA y la Marina estadounidense iniciaron el proceso de recuperación.

Los astronautas serán trasladados al buque USS John P. Murtha, donde recibirán evaluaciones médicas antes de regresar a Houston para los análisis posteriores a la misión.

Una misión clave para el regreso a la Luna

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis y representa un paso intermedio esencial antes de futuros alunizajes. La tripulación —compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen— orbitó la Luna y regresó a la Tierra, recorriendo cerca de 700.000 millas.

El objetivo principal fue probar los sistemas de la nave Orión en condiciones reales de espacio profundo, desde navegación hasta soporte vital, sentando las bases para futuras misiones que buscarán establecer una presencia humana sostenida en la superficie lunar.

Desde la NASA han subrayado la importancia del componente humano en este tipo de exploración. La observación directa por astronautas va a permitir detectar detalles y variaciones que complementan los datos recogidos por instrumentos automatizados.

Estados Unidos reafirma su liderazgo espacial

El éxito de la misión refuerza el papel de Estados Unidos como líder en exploración espacial en un contexto de creciente competencia global. Artemis II valida tecnologías clave y también envía una señal clara sobre la capacidad del país para emprender misiones complejas más allá de la órbita terrestre.

Con este logro, la NASA avanza hacia su próximo gran objetivo: llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna y, eventualmente, preparar el camino para misiones tripuladas a Marte.