Ocho niños muertos en tiroteo masivo en Luisiana: autoridades lo vinculan a una disputa doméstica

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 19 de abril, 2026

Un brutal tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Shreveport (Luisiana) dejó al menos ocho menores muertos —de entre 1 y 14 años— y varios heridos, en lo que las autoridades describen como un caso extremo de violencia doméstica que terminó con el presunto agresor abatido por la policía.

De acuerdo con el Departamento de Policía local, un total de diez personas fueron alcanzadas por disparos en distintos puntos del vecindario. El portavoz policial Chris Bordelon explicó que el incidente fue “de naturaleza doméstica” y que al menos algunas de las víctimas estaban emparentadas con el atacante.

Un ataque en múltiples escenas

El tiroteo se desarrolló en varias residencias, incluyendo dos viviendas en la misma cuadra y una tercera en otra zona cercana. La policía respondió a una primera llamada poco después de las 6:00 a.m., pero el sospechoso logró huir, robar un vehículo y desatar una persecución que terminó en la parroquia de Bossier.

Allí, los agentes dispararon contra el atacante, causándole la muerte. La Policía Estatal de Luisiana ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del uso de la fuerza por parte de los oficiales.

El jefe de policía, Wayne Smith, reconoció la magnitud del horror: “No puedo ni empezar a imaginar cómo algo así puede ocurrir”, dijo, añadiendo que los investigadores revisarán “cada pieza de evidencia en cada escena”.

Violencia doméstica: una crisis creciente

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar en Estados Unidos. El concejal local Grayson Boucher advirtió que este tipo de delitos ya representa una proporción alarmante en la ciudad: “Más del 30% de nuestros crímenes y homicidios están relacionados con violencia doméstica”, señaló. “Ahora ese número ha aumentado”, agregó.

Las autoridades locales subrayan que este solo episodio ha duplicado la tasa de homicidios en la ciudad, evidenciando el impacto devastador de la descomposición familiar y la violencia en el ámbito privado.

El alcalde Tom Arceneaux calificó lo ocurrido como “tal vez la situación más trágica que hemos tenido en Shreveport” y añadió: “Todos lloramos por estas familias”.

Por su parte, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, expresó que él y su esposa están “destrozados por esta situación”, mientras que el senador republicano Bill Cassidy aseguró: “Mi corazón está con la comunidad de Bossier-Shreveport mientras lloramos las vidas inocentes perdidas esta mañana”.

Desde Washington, la Casa Blanca confirmó que sigue de cerca los acontecimientos.