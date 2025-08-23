El presidente Trump inicia una cruzada para poner fin al voto por correo

Publicado por Williams Perdomo 23 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump pretende liderar el fin del voto por correo y de las máquinas de votación que calificó como "inexactas", "muy costosas" y "controversiales". El anuncio lo hizo el republicano en un mensaje en el que adelantó que firmará una orden ejecutiva para impulsar la medida.

De acuerdo con US Vote Foundation, en 2020 65 millones de votantes emitieron su voto en ausencia, más que los que votaron en persona. Durante la pandemia, casi todos los estados permitieron a los votantes registrados sufragar a la distancia.

En ese sentido, el presidente explicó que -a su juicio- las máquinas de votaciones "cuestan diez veces más que el papel con marca de agua, que es preciso, sofisticado, más rápido y que no deja ninguna duda al final de la jornada sobre quién ganó y quién perdió la elección".

Trump señaló que la propuesta busca reforzar la transparencia electoral con miras a las elecciones de medio término de 2026. También anticipó que los demócratas se opondrán a su propuesta. Además, detalló que "sin elecciones justas y honestas, y sin fronteras fuertes y poderosas, ni siquiera tienes la apariencia de un país".

"Iniciaremos este esfuerzo, que será fuertemente opuesto por los demócratas porque ellos hacen trampa a niveles nunca antes vistos, firmando una orden ejecutiva para ayudar a traer honestidad a las elecciones midterm de 2026", escribió el republicano en un mensaje publicado en Truth Social.

"Los demócratas son prácticamente inelegibles"

Trump aprovechó para criticar al Partido Demócrata por sus políticas woke, y sostuvo que, a su juicio, "son prácticamente inelegibles".



"​Con sus horribles políticas de izquierda radical, como fronteras abiertas, hombres compitiendo en deportes femeninos, transgénero y woke para todos, y mucho más, los demócratas son prácticamente inelegibles sin usar esta estafa completamente desacreditada del voto por correo", expresó el presidente.

"Vamos a detener las papeletas de voto por correo"

Aunque antes de las elecciones de 2024 moderó su discurso para impulsar el voto por correo, el presidente ha sido un crítico constante de esta modalidad de sufragio. De hecho, ha expresado que el voto por correo fue una posible fuente de trampa en las elecciones de 2020, a pesar de que no había evidencia de fraude generalizado pero sí indicios de que hubo alteraciones electorales.

Por ejemplo, recordó Just The News que en las elecciones legislativas de 2022 algunos estados, como Arizona, enfrentaron fallas en el funcionamiento de las máquinas de votación. Kari Lake, excandidata a la gobernación de ese estado, denunció que miles de republicanos se vieron impedidos de votar el día de los comicios debido a errores registrados en alrededor del 60% de los centros de votación del condado de Maricopa.

Otro ejemplo es el del congresista Abe Hamadeh, republicano de Arizona, quien en 2022 compitió por la fiscalía general y fue derrotado por un estrecho margen frente a la demócrata Kris Mayes. Tras los comicios, Hamadeh interpuso una demanda alegando supuestas irregularidades en la elección.

Justamente, Mayes es una de las demócratas que se han posicionado en contra de la propuesta del presidente Donald Trump. Sostuvo que el mandatario "no tiene ninguna autoridad para interferir en las elecciones de Arizona".

"Los arizonenses han votado por correo de forma segura durante décadas, desde que la Legislatura liderada por los republicanos lo aprobó en la década de 1990. Donald Trump pretende arrebatar ese derecho basándose en mentiras y conspiraciones", escribió en un mensaje publicado en X.

Durante la reunión que mantuvo con el presidente de Ucrania en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense fue cuestionado por los periodistas acerca de su postura frente al voto por correo. En respuesta, reafirmó su rechazo a este mecanismo electoral y declaró que "vamos a detener las papeletas de voto por correo porque son corruptas".

Trump asegura que los estados "deben hacer lo que el Gobierno federal les dice"

De acuerdo con la Constitución, "los tiempos, lugares y manera de celebrar las elecciones para senadores y representantes serán prescritos en cada estado por la legislatura del mismo; pero el Congreso podrá en cualquier momento mediante ley hacer o alterar dichos reglamentos, excepto en lo referente a los lugares de elección de senadores".

En ese sentido, el presidente resaltó que "los estados son simplemente un 'agente' del Gobierno federal en el recuento y la tabulación de los votos. Deben hacer lo que el Gobierno federal, representado por el presidente de Estados Unidos, les dice, por el bien de nuestro país, que hagan".

Por su parte, expertos consultados por Newsweek indicaron que "la orden ejecutiva de Trump no cambiará las elecciones federales y que el Congreso no puede cambiar la forma en que los estados llevan a cabo sus elecciones".

Las reacciones en el Partido Demócrata y el republicano

Entre tanto, tras conocerse la noticia el portavoz principal del Comité Nacional Demócrata (DNC), Marcus W. Robinson, dijo a Newsweek que la propuesta de Trump "carece de fundamento legal". "Amenaza el derecho al voto de millones de estadounidenses, incluidas familias de militares y votantes en el extranjero", resaltó Robinson.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, sostuvo -en una declaración a Axios- que el presidente "quiere asegurar las elecciones estadounidenses y proteger el voto, restaurando la integridad de nuestras elecciones al exigir la identificación del votante, garantizando que no se emitan votos ilegales y previniendo el fraude mediante leyes electorales laxas e incompetentes en estados como California y Nueva York".