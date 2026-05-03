Arrestan a un hombre tras agredir a un agente del Servicio Secreto en el club de golf de Trump en Miami

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de mayo, 2026

Un individuo fue detenido el martes por la tarde en las instalaciones del Trump National Doral Golf Club, en Florida, tras protagonizar un altercado con personal del Servicio Secreto. Según informaron las autoridades, el sujeto se tornó disruptivo y llegó a tener contacto físico con un agente encargado de la seguridad perimetral.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 4:15 p.m. (hora local). El hombre se aproximó a un área de control y cribado de seguridad donde se encontraba personal del Servicio Secreto y la policía local. En ese punto, la situación escaló ante la negativa del sospechoso de acatar las instrucciones de los oficiales presentes.

De acuerdo con un comunicado de la oficina de campo del Servicio Secreto en Miami, el individuo desobedeció órdenes legales de manera reiterada. Michael Townsend, agente especial interino a cargo, detalló el desarrollo del encuentro que terminó en la detención del sujeto.

“Durante el encuentro, el individuo se volvió disruptivo y no cumplió con las órdenes legales”, explicó Townsend. “Luego tuvo contacto físico con un miembro del Servicio Secreto y fue puesto bajo custodia sin más incidentes”, agregó.

Imágenes grabadas en el lugar captaron el momento en que el hombre era arrestado. En el video se puede escuchar a un testigo comentar que el detenido estaba finalmente enfrentando las consecuencias de sus actos.

La policía de Doral se encargó de procesar al individuo, imputándole cargos por conducta desordenada y resistencia a la autoridad sin violencia.

Las autoridades confirmaron que el presidente Donald Trump no se encontraba en el club de golf en el momento en que se produjo el altercado. El despliegue de seguridad habitual en la propiedad logró contener la situación con rapidez, evitando que el incidente pasara a mayores.

“El presidente no estaba en el lugar en el momento del incidente”, aseguró Townsend. “En ningún momento esta situación impactó la postura de seguridad establecida para cualquier próxima visita al Trump Doral National Golf Club por parte de los protegidos del Servicio Secreto”.

Este episodio se suma a una serie de incidentes que han obligado a reforzar la vigilancia sobre las propiedades del presidente. No obstante, el Servicio Secreto enfatizó que las operaciones de protección no sufrieron alteraciones. Las investigaciones adicionales sobre el sospechoso y sus motivaciones han sido remitidas al Departamento de Policía de Doral.