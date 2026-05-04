El Servicio Secreto neutralizó a un sujeto armado cerca de la Casa Blanca

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 4 de mayo, 2026

El Servicio Secreto de los Estados Unidos neutralizó a un individuo armado, la tarde de este lunes, en las inmediaciones del complejo de la Casa Blanca. El incidente se registró aproximadamente a las 3:30 p.m. (hora local), cuando agentes de civil detectaron a un sujeto sospechoso en el perímetro exterior.

Matt Quinn, subdirector del Servicio Secreto, informó que los agentes identificaron al hombre tras notar señales de que portaba un arma de fuego. Al intentar establecer contacto con el apoyo de oficiales uniformados, el individuo emprendió una breve huida a pie. Acto seguido, el sujeto desenfundó un arma y disparó contra los agentes, quienes respondieron al fuego.

El sospechoso fue alcanzado por los disparos y trasladado de urgencia a un hospital cercano. Hasta el momento, las autoridades no han emitido comentarios sobre su estado de salud actual.

La identificación del atacante como una amenaza fue posible gracias al entrenamiento especializado de los agentes de civil que patrullan la zona. Según explicó Quinn, los oficiales “observaron lo que llamamos una ‘impresión visual’ de un arma de fuego”. Esta señal fue suficiente para activar el protocolo de intervención inmediata.

Lamentablemente, un transeúnte menor de edad resultó herido durante el intercambio de disparos. El menor se encuentra fuera de peligro y recibe atención médica. Los informes preliminares sugieren que fue alcanzado por una bala disparada por el atacante. Sobre este punto, Quinn declaró: “No puedo asegurarlo, pero todo indica que fue el sospechoso”.

La escena del crimen permanece bajo custodia mientras se procesan las evidencias. Se confirmó la recuperación del arma utilizada por el agresor, aunque no se han revelado detalles específicos sobre el modelo o calibre.

El hecho ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independence, una zona adyacente al Monumento a Washington, a poco más de una milla de la residencia presidencial. Las autoridades han instado a la población a evitar el área mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.

Un factor crítico del incidente fue que coincidió con los movimientos de altos funcionarios de la administración Trump. El subdirector Quinn confirmó que la caravana del vicepresidente, con él a bordo, pasó por el lugar poco antes de que se desatara el tiroteo.

A pesar de la cercanía, las autoridades aclararon que el sospechoso no logró ingresar al complejo de la Casa Blanca. Tampoco existen evidencias, hasta ahora, de que el ataque estuviera dirigido específicamente contra la caravana vicepresidencial. Al ser consultado sobre si este ataque estaba relacionado con los ocurridos recientemente contra el mandatario, Quinn aseguró: “No puedo afirmarlo”.

La Casa Blanca fue cerrada brevemente como medida de precaución y aún no se pronuncia sobre lo ocurrido. En el momento de los hechos, el presidente Donald Trump se encontraba en el complejo ofreciendo un discurso durante una Cumbre de Pequeñas Empresas.

Tras lo ocurrido, el personal de prensa fue escoltado fuera del Jardín Norte de forma inmediata. Los reporteros permanecieron bajo resguardo en la sala de conferencias mientras se verificaba la seguridad del perímetro exterior.

Siguiendo los protocolos de transparencia y rendición de cuentas, la investigación sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes federales ha sido delegada a una instancia externa.

El Departamento de Policía Metropolitana (MPD) será el encargado de realizar las pesquisas correspondientes sobre el proceder de los oficiales uniformados que abatieron al sujeto.

Este nuevo incidente ocurre en un contexto de vigilancia máxima sobre la capital. Hace poco más de una semana, la seguridad del presidente se vio comprometida cuando un hombre armado logró superar los controles durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca para atentar contra la vida del presidente Trump.

Esta es una historia en desarrollo.