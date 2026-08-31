El 'heredero de Jobs' que brilló con luz propia: el legado que deja Tim Cook como CEO de Apple

Publicado por Carlos Dominguez 31 de agosto, 2026

Este lunes, Tim Cook entrega las riendas ejecutivas de Apple a John Ternus. Tras 15 años al frente de la compañía, el legado de Cook es uno de los más sólidos y duraderos en la historia de la empresa. Mientras el mercado valoraba Apple en unos $350.000 millones en 2011, hoy ronda los $4,6 billones (trillion). La empresa pasó de generar unos $108.000 millones anuales a casi $400.000 millones, con una diversificación que va más allá del iPhone.

De 'heredero de Jobs' a la estrella del crecimiento

Cuando Cook asumió como CEO de Apple, muchos lo veían como un gestor operativo, no como un visionario de diseño. Mientras que Jobs era el ícono creativo de la empresa, Cook demostró ser lo contrario. Llevó a la empresa a una expansión sin precedentes en productos y servicios, con un enfoque en la cadena de suministro global y la eficiencia operativa que convirtió a Apple en una máquina de márgenes imbatibles. Su legado no es solo los números, sino haber convertido a Apple un una granja de la innovación sostenible y rentabilidad.

Productos que cambiaron el mercado



Apple Watch y AirPods : accesorios que generan miles de millones en ingresos y crean nuevos hábitos de uso.

: accesorios que generan miles de millones en ingresos y crean nuevos hábitos de uso. Apple Vision Pro : el primer headset AR/VR masivo.

: el primer headset AR/VR masivo. Servicios: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Pay e iCloud+ superaron los 109.000 millones de dólares de ingresos en 2025, convirtiendo los servicios en más del 25% de los ingresos totales. La empresa redujo su dependencia del iPhone (que ya sólo representa cerca del 50% de los ingresos) y diversificó hacia Mac, iPad, wearables y hardware. Cook introdujo categorías enteras que hoy son sinónimo de Apple:(que yarepresenta cerca del 50% de los ingresos) y diversificó hacia Mac, iPad,

De CEO a presidente ejecutivo: Cook no se va del todo

Cook no abandonará Apple por completo. Tras entregar el cargo de CEO a John Ternus, será presidente ejecutivo, cargo donde seguirá involucrado en relaciones globales, políticas y asuntos estratégicos. Su mensaje a los empleados fue claro: "Estoy sano, con mucha energía y planeo permanecer activo en la compañía por mucho tiempo".

Ternus, veterano de 25 años en hardware, es el sucesor interno que Cook eligió personalmente. Cook lo describió como alguien con "mente de ingeniero, alma de innovador y corazón para liderar con integridad".

Arthur Levinson, que ha sido presidente no ejecutivo de Apple durante los últimos 15 años, pasará a ser su consejero independiente principal a partir de este martes. "El liderazgo sin precedentes y excepcional de Tim ha transformado a Apple en la mejor empresa del mundo. Ha lanzado una y otra vez productos y servicios revolucionarios, y su integridad y sus valores impregnan todo lo que hace Apple", afirmó Levinson.

Tim Cook, el ingeniero que ordenó la máquina Apple Timothy Donald Cook nació el 1 de noviembre de 1960 en Mobile, Alabama, y creció en la cercana localidad de Robertsdale. Hijo de un trabajador de un astillero y de una ama de casa, fue el primero de su familia en ir a la universidad, costeándose los estudios con un reparto de periódicos desde los 12 años. Se graduó en Ingeniería Industrial por la Universidad de Auburn en 1982 y, mientras trabajaba, completó un MBA en la prestigiosa Fuqua School of Business de Duke en 1988.

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​Su carrera arrancó en IBM, donde pasó 12 años hasta dirigir la división de distribución de Norteamérica. Tras un breve paso por Intelligent Electronics y Compaq, Steve Jobs lo reclutó en marzo de 1998 como vicepresidente sénior de operaciones mundiales. Su talento para la logística —reducir inventarios y optimizar la cadena de suministro— lo llevó a la dirección de operaciones (COO) en 2004. En 2009 y 2011 asumió el cargo de CEO interino durante las bajas médicas de Jobs, hasta que el 24 de agosto de 2011 fue nombrado consejero delegado tras la renuncia del fundador.



Escala, logística y sostenibilidad

Tim Cook entrega una Apple irreconducible en tamaño. Cuando asumió como consejero delegado en 2011, la capitalización bursátil rondaba los $350.000 millones; hoy supera los cuatro billones y llegó a rozar los cinco billones (trillion) en sus últimos meses al frente de la compañía. La facturación casi se ha cuadruplicado.

El gran valor de Cook fue transformar la logística. Redujo stocks, optimizó la cadena global y convirtió a Apple en una máquina de costos y márgenes imbatibles. Esto permitió financiar innovación y expansión sin perder control operativo. Cook también impulsó la sostenibilidad: redujo su huella de carbono en más del 60% por debajo de niveles de 2015, manteniendo un crecimiento de ingresos casi cuadruplicado.

La presencia mundial se amplió bajo su mando. Cook impulsó la expansión en mercados emergentes y convirtió India en un pilar estratégico: allí ensambla ya en torno a una cuarta parte de sus iPhone . La producción se diversificó hacia India, Vietnam y otros países para mitigar los riesgos geopolíticos de la dependencia de China.