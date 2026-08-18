Inteligencia artificial bajo control: OpenAI estrena un ChatGPT exclusivo para adolescentes

Publicado por Alejandro Baños 18 de agosto, 2026

La compañía tecnológica OpenAI anunció el lanzamiento de "ChatGPT for Teens", una versión de su aplicación de inteligencia artificial (IA) ChatGPT diseñada exclusivamente para adolescentes que contará con restricciones y sistemas de supervisión más estrictos.

OpenAI indicó que el propio sistema podrá identificar a aquellos menores de 18 años que se hagan pasar por adultos para realizar sus búsquedas o interactuar con el chatbot, asignándoles por defecto ChatGPT for Teens.

"Presentamos 'ChatGPT for Teens', una experiencia diseñada para ayudar a los adolescentes a aprender, pensar de forma crítica, profundizar en su comprensión y utilizar la IA con confianza. Ofrece medidas de seguridad integradas más sólidas para los adolescentes, incluidas funciones que fomentan un uso saludable y controles adicionales para los padres", señaló la compañía en un comunicado.

"Si nuestro sistema estima que alguien es menor de 18 años o indica que tiene entre 13 y 17 años,⁠ se le redirige automáticamente a 'ChatGPT for Teens'", agregó.

La mayoría de las medidas para proteger a los menores ya existían en ChatGPT, como restricciones al tratar contenidos relacionados con autolesiones, violencia, trastornos alimentarios y sexualidad explícita. A ellas, OpenAI ha añadido otras para cumplir con su objetivo, como recordatorios de descanso más frecuentes, franjas de "horas de silencio" con pantalla en negro y un "modo estudio", que responde a los usuarios con preguntas orientadoras en lugar de dar respuestas directas "para ayudar a los adolescentes a comprender el material" disponible.

Además, la compñía ha sumado otras restricciones, como impedir que el chatbot sugiera que tiene sentimientos personales hacia el usuario o que posee su propia conciencia. También estará deshabilitado el modo de voz.

Respecto a los padres, se les ofrece la posibilidad de de vincular sus cuentas con las de sus hijos adolescentes y recibir alertas si se detectan conversaciones sobre algunas situaciones de alto riesgo.

El lanzamiento de "ChatGPT for Teens" surge en medio de una presión legal y regulatoria contra el sector, con el Congreso presentando múltiples proyectos de ley para regular los chatbots. La Comisión Federal de Comercio ha iniciado una investigación sobre los chatbots de IA que actúan como compañeros digitales, centrándose en los posibles riesgos para niños y adolescentes.