Publicado por Israel Duro 31 de agosto, 2026

Los precios del petróleo se dispararon más de un 2% el lunes tras un nuevo recrudecimiento de la guerra entre EEUU e Irán, mientras que las bolsas registraron resultados dispares, ya que los comentarios belicistas del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, llevaron a los inversores a aumentar sus apuestas por una subida de los tipos de interés en EEUU.

Tras una racha bajista durante la mayor parte de la semana pasada, los precios del crudo volvieron a dispararse el lunes, un día después de que Estados Unidos anunciara que había atacado lanzacohetes iraníes en una pequeña isla del estrecho de Ormuz, en lo que supuso su primer ataque contra el país en un mes. El ataque llevó a Teherán a tomar represalias atacando objetivos militares estadounidenses en Jordania. Los dos principales contratos de crudo subieron más de un 3 % el lunes.

El precio del barril de petróleo Brent del Mar del Norte , el referente mundial, volvió a superar la barrera de los 90 dólares tras subir un 3,56% durante la sesión bursátil asiática y en las primeras horas de los mercados europeos. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), el índice de referencia en EEUU, alcanzó los 86,33 dólares por barril tras subir un 3,51%.

Esta evolución se produjo poco después de que el conflicto entre EEUU e Irán cumpliera seis meses, y en un momento en el que las hostilidades parecían estar remitiendo. La noticia reavivó las preocupaciones sobre el conflicto, ya que los intentos y las negociaciones de paz parecen no llevar a ninguna parte y el estrecho —por el que pasa una quinta parte del crudo y el gas mundiales— permanece prácticamente cerrado.

"Asfixia económica" de Irán

Este mes, funcionarios estadounidenses prometieron la "asfixia económica" de Irán para obligarlo a abrir la vía marítima. "Hormuz vuelve a amenazar con fijar un suelo para el petróleo, justo cuando Washington está fijando un techo a la paciencia que los mercados deben asumir por parte de la Fed en materia de inflación", afirmó Stephen Innes, de Quintex Intel. "Para los operadores petroleros, este movimiento es otro recordatorio de lo rápido que puede reaparecer la prima geopolítica.

"Los flujos físicos a través de Ormuz han mejorado considerablemente respecto a sus peores niveles, que es precisamente la razón por la que el crudo había comenzado a ceder parte de la prima de riesgo, pero los últimos acontecimientos demuestran lo frágil que sigue siendo ese progreso y lo rápido que la situación del transporte marítimo puede volver a ser el centro de atención en las mesas de negociación".

Warsh, dispuesto a subir los costes de financiación

Dado que la inflación se mantiene obstinadamente alta —en gran parte debido a los elevados costes energéticos—, el banco central estadounidense se ha visto presionado para actuar, mientras que la negativa de Warsh a ofrecer orientaciones ha avivado la incertidumbre.

Sin embargo, en un discurso muy esperado pronunciado en el simposio de Jackson Hole, reunido en Wyoming, al que asistieron banqueros centrales y economistas, dejó a los operadores con pocas dudas de que estaba dispuesto a aumentar los costes de financiación: "Debemos estar seguros de que la inflación subyacente avanza hacia nuestro objetivo, de forma clara y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por delante".

Un repunte "preocupante" de la inflación

Calificó el repunte de la inflación —que actualmente se sitúa en el 3,7% y casi duplica el objetivo del 2% de la Fed— de "preocupante", y afirmó que le resultaría "difícil" calificar las actuales condiciones financieras de "restrictivas", lo que podría ser un indicio de que las subidas de tipos podrían estar a la vista.

Sin embargo, no llegó a afirmar que apoyaría una subida, y añadió: "Hoy me presento aquí comprometido con una disciplina, no con una decisión".

Los tres principales índices de Wall Street cayeron el viernes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo —que reflejan las expectativas de política monetaria— se dispararon, y el dólar se apreció frente a otras divisas. El oro, que se beneficia de unos tipos de interés más bajos, cayó.

Resultados dispares en Asia y Europa

Asia tuvo dificultades por la mañana, pero algunos mercados repuntaron a medida que avanzaba el día, lo que dejó a algunos en territorio positivo y a otros justo por debajo del cierre del viernes.

Tokio, Hong Kong, Sídney, Taipéi, Yakarta y Bombay cerraron a la baja, pero Seúl, Shanghái, Singapur, Bangkok y Wellington subieron. En Europa, París subió, pero Fráncfort bajó. Londres permaneció cerrado por festivo.

Una serie de publicaciones de datos cruciales durante las próximas dos semanas

La atención se centrará ahora en una serie de publicaciones de datos cruciales durante las próximas dos semanas antes de que la Fed tome su decisión, con las cifras de empleo esta semana y el índice de precios al consumo la próxima.

"Si obtenemos unos datos de empleo en línea con las previsiones que no den a la Fed demasiado margen de maniobra, el informe del IPC subyacente de la próxima semana se convertirá en el factor decisivo para las expectativas del mercado respecto a la Fed", escribió Chris Weston, de Pepperstone. "La volatilidad que se descuente en torno a ese resultado en los tipos de interés, el mercado de divisas y la renta variable podría ser, por lo tanto, significativa".

"Los próximos informes sobre la inflación y el mercado laboral serán de vital importancia"

No obstante, David Chao, de Invesco, añadió: "Aunque Jackson Hole ha aumentado la posibilidad de una subida de tipos, no creo que una subida en septiembre esté sobre la mesa. El presidente Warsh quiere reducir las orientaciones prospectivas y no llegó a señalar explícitamente una subida en septiembre. Los próximos informes sobre la inflación y el mercado laboral serán de vital importancia."

La lucha de la Fed contra la inflación se ha visto obstaculizada por la guerra de Irán, que ha impulsado al alza los precios del petróleo.