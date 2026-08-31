El alud del Himalaya deja al menos 919 muertos y casi 4.800 desaparecidos en Nepal y el Tíbet

Publicado por Diane Hernández 31 de agosto, 2026

La magnitud de la catástrofe provocada por el colapso de un glaciar en el Himalaya continúa creciendo. Al menos 919 personas murieron y otras 4.793 permanecen desaparecidas en Nepal y la región china del Tíbet, según los últimos balances difundidos por las autoridades y recogidos por la agencia AFP.

Nepal concentra la mayor parte de las víctimas. La autoridad nacional encargada de la gestión de emergencias confirmó este lunes 903 fallecidos y 4.247 desaparecidos en la zona próxima a la frontera con China. En el Tíbet, los medios estatales chinos informaron de 16 muertos y 546 personas cuyo paradero todavía se desconoce.

El desastre ocurrió el miércoles, cuando el colapso de un glaciar liberó una enorme pared de agua, hielo, rocas y escombros que avanzó por el valle y arrasó comunidades enteras. El Servicio Geológico de Estados Unidos atribuyó el fenómeno al desprendimiento de la masa glaciar.

Entre las personas desaparecidas figuran numerosos turistas y peregrinos que se dirigían al monte Kailash, considerado sagrado por varias religiones. También se desconoce el paradero de 933 trabajadores de centrales hidroeléctricas en Nepal.

Rescate contrarreloj en un túnel

Tropas e ingenieros del Ejército nepalí trabajan entre los escombros para intentar llegar hasta los trabajadores que habrían quedado atrapados en un túnel de una instalación hidroeléctrica. Los equipos lograron introducir una tubería en su interior, aunque todavía no se conoce el estado de quienes permanecen allí.

Uno de los sobrevivientes, Surendra Dowluri, un trabajador indio de 33 años, relató a la AFP que escucharon un fuerte estruendo antes de que el agua y el lodo inundaran el lugar.

“Vimos que el piso de la turbina estaba sumergido en lodo y seis trabajadores quedaron atrapados allí”, explicó. Cinco pudieron ser rescatados, pero uno murió.

Las operaciones continúan bajo un riesgo constante. La crecida formó nuevos lagos que podrían desbordarse y generar inundaciones adicionales. En el Tíbet, varios rescatistas fueron trasladados a una zona segura después de la aparición de uno de estos embalses naturales.

Las dificultades de acceso también ralentizan la búsqueda. En el puerto tibetano de Gyirong, uno de los lugares más golpeados, los equipos chinos solo consiguieron avanzar 285 metros durante la jornada del domingo. Pekín ha movilizado a 2.141 efectivos, aunque la información disponible procede exclusivamente de las autoridades chinas debido a las restricciones de acceso para la prensa extranjera.

Entierros antes de completar las identificaciones

Nepal comenzó este lunes a enterrar algunos de los centenares de cuerpos recuperados. Las morgues se encuentran desbordadas y el país no dispone de suficientes instalaciones de refrigeración para conservarlos mientras se completa su identificación.

Las autoridades están tomando muestras de ADN antes de los entierros, con la esperanza de que las familias puedan identificar y reclamar posteriormente los restos para realizar sus ritos funerarios. Mientras tanto, centenares de personas recorren hospitales y centros de rescate o revisan fotografías de los fallecidos en pantallas instaladas en morgues improvisadas.