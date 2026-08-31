US Open: ¿qué hay detrás del doloroso adiós de Djokovic y Venus Williams en primera ronda?

Publicado por Israel Duro 31 de agosto, 2026

El US Open sufrió un duro golpe por partida doble en primera ronda. El veterano Novak Djokovic, cuarto cabeza de serie a sus 39 años de un torneo huérfano del número 1 del mundo, Jannik Sinner por lesión, dijo adiós en su primer partido del campeonato superado por sus problemas físicos y un peleón Mariano Navone.

Poco después del terremoto de la eliminación de uno de los mejores tenistas de la historia, era otra leyenda, en este caso femenina, la que caía eliminada: Venus Williams, derrotada por otra veterana, Sofia Kenin.

Pero, sin duda, es la eliminación del tenista con más títulos del Grand Slam de la historia la que ha retumbado con mayor fuerza. En primer lugar, para un torneo que ya contaba con la notable baja de Sinner, algo mitigada por la vuelta a las pistas de Carlos Alcaraz.

¿Adiós definitivo al vigesimoquinto Grand Slam para Djokovic?

Pero el varapalo es incluso mayor para el serbio, que se veía con una oportunidad de oro para conseguir redondear su palmarés con su vigesimoquinto título de un grande. Sin el número uno, y con Alcaraz dando sus primeros pasos tras una prolongada ausencia de las pistas, la oportunidad parecía propicia, siempre con el permiso de otros notables tenistas que sí participan, pero que no son lo mismo.

Tras el partido, visiblemente dolorido y dolido por lo vivido, explicó sus sensaciones a pie de pista, en declaraciones recogidas por AFP:

"Fue evidente que para mí fue una sensación horrible en la pista. Es algo que, por desgracia, he venido arrastrando prácticamente en cada partido de este año. Ya saben, vómitos, un problema serio. Luego todo mi cuerpo empieza a colapsar, básicamente calambres y dolor. Al final la espalda simplemente se rindió y el hombro, y no pude cerrar el partido.

Iba un break arriba en el cuarto set, pero estuve sufriendo todo el tiempo desde el cuarto juego del partido. No quiero quitarle mérito a su victoria. Enhorabuena para él. Es un buen tipo, un luchador. Pero yo no lo disfruté".

Djokovic duda de encontrar solución a sus problemas físicos a corto plazo

Además, el exnúmero uno del mundo, que cayó en primera ronda en el US Open por primera vez en su carrera, expresó sus dudas sobre la posibilidad de encontrar una solución a estos problemas físicos en el corto plazo.

Navone, número 49 de la ATP, se impuso por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 tras cuatro horas y 36 minutos de un trepidante duelo que concluyó en la medianoche de Nueva York.

Djokovic llevaba tres años esperando una oportunidad como esta, desde que conquistó su título 24 precisamente en Flushing Meadows. No obstante, el serbio ya había dejado señales de preocupación en su única aparición después de Wimbledon, cuando cayó ante otro argentino, Thiago Tirante, en el Masters 1000 de Cincinnati, también limitado por la alta temperatura y humedad.

De los vómitos a los calambres, el colapso de Djokovic tras ceder 8 juegos seguidos

En Nueva York volvió a traicionarle el físico, necesitando atención médica desde el primer set y vomitando varias veces después. Nole fue capaz de remontar un primer set en contra pero pagó todos sus esfuerzos en el cuarto set: cuando dominaba 2-1 tras un primer break comenzó a sufrir calambres antes de desfondarse por completo, perdiendo ocho juegos seguidos

La emoción embargó el rostro del serbio cuando avistaba la dolorosa derrota pero conservó entereza para felicitar en la red con una sonrisa a un incrédulo Navone.