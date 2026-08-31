Costco estrenó una billetera digital que permite pagar desde el teléfono, ¿cuáles son sus límites?

Publicado por Diane Hernández 31 de agosto, 2026

Costco incorporó una nueva billetera digital que permitirá a sus socios en el país pagar desde el teléfono y administrar en un mismo espacio los fondos acumulados en diferentes tarjetas de regalo de la compañía.

La herramienta, denominada Costco Wallet, está disponible dentro de la aplicación móvil y en la cuenta del usuario en Costco.com. Su propósito es concentrar la membresía digital, las Costco Shop Cards y un método de pago, reduciendo así la necesidad de llevar tarjetas físicas.

Según explica la compañía en su página oficial de atención al cliente, para activar la billetera es necesario contar con una membresía vigente y previamente verificada.

¿Cómo funciona Costco Wallet?

Los socios pueden transferir a la billetera los fondos de una o varias Shop Cards, tanto físicas como digitales. Para hacerlo, deben ingresar en la sección 'Account', seleccionar 'Costco Wallet' y añadir el número y el PIN de cada tarjeta.

Una vez completada la transferencia, la Shop Card original queda con saldo cero y los fondos aparecen directamente en la billetera. El dinero acumulado no tiene fecha de vencimiento, aunque su utilización puede verse afectada si la membresía es cancelada.

En las tiendas físicas, el usuario debe habilitar la opción 'Enable Auto-Apply' y escanear en la caja el código QR de su tarjeta digital de membresía. La terminal preguntará entonces si desea utilizar el saldo disponible.

En Costco.com, el cliente debe activar la opción correspondiente a las Shop Cards. Durante el pago, el sistema descontará primero los fondos disponibles en la billetera y cargará cualquier cantidad restante al método de pago guardado.

Solo permite vincular una tarjeta Visa

La billetera admite únicamente una tarjeta Visa de crédito o débito asociada a una dirección de facturación en Estados Unidos. Para incorporarla, el usuario debe introducir la fecha de vencimiento, el código CVV y el código postal. El banco emisor podría solicitar una verificación adicional.

Costco confirmó en sus preguntas frecuentes sobre pagos digitales que, por el momento, no es posible guardar varias tarjetas ni utilizar una tarjeta temporal. Además, se necesita conexión a internet para pagar, debido a que el sistema debe actualizar el token de seguridad.

¿Cuáles son sus límites?

Costco Wallet establece un máximo de 10.000 dólares en fondos almacenados y un límite diario de carga por la misma cantidad. Estos topes incluyen conjuntamente las Shop Cards físicas y digitales.

La aplicación permite consultar las operaciones en períodos de seis meses y conserva un historial de hasta dos años. Los reembolsos correspondientes a compras pagadas con una Shop Card regresarán directamente al saldo de la billetera.

La plataforma puede utilizarse en Costco.com y en las cajas de los establecimientos, incluidos el área de comidas, las farmacias y las estaciones de gasolina.

Sin embargo, no sustituye a otras billeteras digitales. La información oficial de Costco señala que la tarjeta digital de membresía funciona exclusivamente dentro de su aplicación y no puede agregarse a Apple Wallet ni Google Wallet. La tarjeta física, por su parte, continuará siendo aceptada con normalidad.