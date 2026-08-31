Karina se convierte rápidamente en un huracán mayor en el Pacífico, pero se aleja de México y California

Publicado por Diane Hernández 31 de agosto, 2026

El huracán Karina experimentó una rápida intensificación sobre aguas del Pacífico y alcanzó la categoría 3 durante la noche del domingo, aunque su trayectoria prevista lo mantiene lejos de las costas de México y Estados Unidos.

De acuerdo con el aviso más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Karina presenta vientos máximos sostenidos de 125 millas por hora —unos 205 kilómetros por hora— y una presión mínima central de 954 milibares.

El centro del huracán estaba situado a aproximadamente 960 millas —1.545 kilómetros— al oeste-suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California. El sistema avanzaba hacia el oeste a unas nueve millas por hora —15 kilómetros por hora—, internándose en aguas abiertas del Pacífico.

Sin amenaza directa para California

La posible formación de un huracán relativamente cerca del sur de California despertó inquietud durante el fin de semana. Sin embargo, el escenario más reciente es menos alarmante para las zonas costeras: Karina ya se convirtió en huracán, pero lo hizo lejos de tierra y se desplaza en dirección contraria a México y Estados Unidos.

El NHC no ha emitido alertas ni avisos costeros y, por el momento, no contempla un impacto directo en California ni en la península de Baja California.

Aun así, el ciclón genera grandes marejadas que pueden alcanzar partes del litoral del suroeste de México y Baja California. Estas condiciones podrían ocasionar oleaje peligroso y corrientes de resaca potencialmente mortales, según señalaron el NHC y reportes de PBS NewsHour y The Independent.

Los pronósticos indican que Karina continuará moviéndose hacia el oeste y posteriormente hacia el oeste-noroeste. Podría mantener una intensidad considerable durante las próximas horas, antes de comenzar a debilitarse gradualmente al desplazarse sobre aguas más frías y encontrar condiciones atmosféricas menos favorables.

Los remanentes de Dolly atraviesan el Caribe

Mientras Karina avanza por el Pacífico, los meteorólogos también siguen los restos de la tormenta tropical Dolly en el Atlántico.

Dolly perdió su circulación cerrada el viernes y dejó de ser una tormenta tropical. Sin embargo, sus remanentes continúan produciendo lluvias y tormentas eléctricas desde Puerto Rico hacia las Islas Vírgenes, antes de avanzar sobre La Española y el este de Cuba.

El Centro Nacional de Huracanes calcula una probabilidad cercana al 0 % de regeneración durante las próximas 48 horas y de alrededor del 20 % durante los próximos siete días, una vez que el sistema alcance condiciones posiblemente más favorables cerca del golfo de México o el Atlántico occidental.

Aunque el fortalecimiento inmediato es improbable, la humedad asociada puede ocasionar aguaceros intensos, ráfagas de viento e inundaciones repentinas en zonas montañosas del Caribe. The Weather Channel advierte que todavía existe mucha incertidumbre sobre una posible reorganización del sistema a finales de semana.