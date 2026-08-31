11-S: el jefe de Inteligencia de la Cámara de Representantes insta a la vigilancia frente a los ataques con drones e inteligencia artificial

Publicado por John Solomon 31 de agosto, 2026

La mayor parte del trabajo del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes se lleva a cabo a puerta cerrada en salas seguras diseñadas para proteger los secretos de la nación en Washington, DC

Pero el presidente Rick Crawford está llevando al comité a una inusual visita de campo con la esperanza de aprovechar el 25.º aniversario del 11 de Septiembre, de 2001, para obligar a los estadounidenses a reflexionar seriamente sobre cómo impedir el próximo gran atentado terrorista.

Crawford, republicano por Arkansas, declaró en el programa de televisión Just the News, No Noise que le preocupa que el país no haya hecho lo suficiente para prevenir futuros ataques impulsados por inteligencia artificial, enjambres de drones, armas biológicas o piratas informáticos.

"El peligro es creer que el trabajo ha terminado"

"En lo que tenemos que pensar es en el futuro", afirmó en una entrevista de amplio alcance el viernes por la noche. "Y este 25º aniversario nos brinda la oportunidad de reconocer la solemnidad de aquel día, pero también la importancia de lo que hemos hecho en los 25 años transcurridos y lo que debemos hacer de cara al futuro".

Crawford tiene previsto presentar este lunes una hoja de ruta sobre cómo proteger a Estados Unidos de futuras amenazas durante una audiencia sobre el terreno en Shanksville, Pensilvania, en el lugar donde el vuelo 93 se estrelló hace 25 años, cuando sus pasajeros arrebataron valientemente el control del avión a los terroristas para que no pudiera estrellarse contra otro edificio en la capital del país.

"Creo que, en general, las reformas posteriores al 11-S funcionaron, pero el peligro está en creer que el trabajo ha terminado, porque está lejos de haberlo hecho", afirmó. "Y tenemos que ponernos a prueba constantemente porque lo que sabemos es que nuestros adversarios no se organizan en función de nuestras burocracias; se organizan en función de nuestras vulnerabilidades.

"Tenemos que aprovechar cada debilidad, cada laguna, cada vulnerabilidad que podamos encontrar"

"Por eso tenemos que encontrar nosotros mismos esas vulnerabilidades primero antes de que lo hagan ellos", añadió. "Hubo un tema recurrente en el informe de la Comisión del 11-S: una falta de imaginación. Así que no podemos permitirnos una falta de imaginación por nuestra parte. Tenemos que aprovechar cada debilidad, laguna y vulnerabilidad que podamos encontrar por nuestro propio bien, antes de que nuestros adversarios lo hagan por nosotros".

Crawford advirtió de forma contundente sobre amenazas emergentes específicas que podrían ser aprovechadas por un Estado que patrocine el terrorismo o por un grupo terrorista asimétrico como el ISIS o Al Qaeda, citando específicamente "la evolución del espacio de combate".

Drones, IA...

"Hemos visto cómo ocurre esto en Ucrania, sobre todo con los enjambres de drones. Pero la IA es la tecnología habilitadora que les ha permitido controlar múltiples drones", afirmó. "No es exagerado decir que son enjambres. Son, sin duda, enjambres, y su capacidad para ser empleados en un entorno táctico con diversas funciones".

Crawford también advirtió sobre el uso de drones y la IA con fines de terrorismo económico para perturbar sectores como el de las aerolíneas.

"Estamos oyendo hablar del despliegue de drones en el espacio aéreo comercial de Europa, grandes cantidades de drones que se están diseñando simplemente para perturbar los viajes, agitar los ánimos y actuar como una especie de elemento de perturbación económica", advirtió.

"Así pues, estos drones pueden desplegarse para diversas funciones y, en ocasiones, pueden transportar diferentes cargas útiles. Son capaces de atacar con gran eficacia y, en muchos casos, están equipados con IA", continuó. "Y lo que estamos viendo es una adaptación sobre la marcha por parte de los adversarios para poder emplear todo tipo de tecnología de formas que ni siquiera imaginábamos que existían, y que no existían hace 25 años".

¿Cómo sería otro 11-S?

Crawford afirmó que es esencial que los estadounidenses en general, y las agencias gubernamentales en particular , dediquen tiempo a imaginar cómo podrían los terroristas plantearse atacarnos y a contrarrestar la amenaza antes de que se materialice.

"¿Cómo sería otro 11-S? ¿Sería un ataque físico a gran escala como el que vimos en las Torres Gemelas, el Pentágono y el vuelo 93? ¿O se trataría de una penetración cibernética a gran escala que atacara infraestructuras críticas vulnerables? ¿Se dirigirá contra el sector tecnológico? ¿Será alguna maniobra para inutilizar la base industrial de defensa? No lo sabemos.

"Pero lo que sí sabemos es que tenemos que ser diligentes a la hora de erradicar estas amenazas por nosotros mismos, antes de que nuestros enemigos y adversarios las aprovechen", afirmó.

Críticas a la UNRWA

Crawford también se pronunció sobre una noticia publicada en Just the News según la cual el inspector general de USAID ha identificado ya a más de 100 trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas (ONU) que participaron en el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Trabajaban para la Agencia de Socorro de las Naciones Unidas.

"Creo que el presidente tenía toda la razón al decir que no vamos a apoyar eso (la UNRWA). ... Son un problema. Han sido antiisraelíes. Han estado apoyando a Hamás. Han participado activamente, y creo que fue la decisión correcta romper esa relación con esa rama concreta de la ONU", afirmó.

"Creo que, en cierto modo, esto plantea más preguntas sobre el valor de la relación con la ONU en general teniendo en cuenta la cantidad de dinero que Estados Unidos invierte en la ONU, las facilidades que ofrecemos a los diplomáticos de todo el mundo y el beneficio que obtenemos a cambio de esa inversión", afirmó.

Decepcionado con la sentencia sobre el cerebro de los atentados del 11-S

Crawford también se mostró decepcionado por el hecho de que el juez militar que preside el juicio previsto para 2028 contra el presunto cerebro del 11-S Khalid Sheikh Mohammed haya dictaminado que su confesión ante el FBI fue obtenida bajo coacción y, por tanto, no será admisible en el juicio.

"Creo que la mayor parte del mundo sabe que él fue el cabecilla. Así que ya veremos qué ocurre en el tribunal", afirmó.

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