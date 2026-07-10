TikTok detendrá la creación de contenidos generados con IA para acabar con la "basura digital"

Publicado por Alejandro Baños 10 de julio, 2026

Una de las plataformas más usadas diariamente en el mundo, TikTok, tomó una drástica decisión con el objetivo de acabar con informaciones no veraces sobre diferentes temas que pueden dañar la confianza de los usuarios y perjudicar a la sociedad.

Concetamente, la red social —propiedad de la compañía china y cuyos datos y usuarios estadounidenses están gestionados por TikTok USDS Joint Venture LLC— anunció que reforzará la detección de cuentas que creen contenido generado con inteligencia artificial (IA).

"En las próximas semanas, TikTok probará mejoras en los sistemas de detección para identificar cuentas dedicadas a la publicación de 'spam' generado por IA sobre temas que pueden afectar la confianza del público o al bienestar de los usuarios", informó a través de un comunicado recogido por AFP.

TikTok considera "spam" a aquellos contenidos "de baja calidad y muy estandarizados" producidos con IA que abordan temas como política, salud, actualidad o consejos financieros mediante informaciones que o no son fidedignas o que tratan de influir sesgadamente en la decisión de un usuario.

Además de TikTok, otras plataformas como Instagram, Facebook o YouTube se han visto afectadas por la proliferación de contenidos generados con IA, usados para generar audiencia a bajo costo o, incluso, gratis. Un fenómeno conocido como "basura digital" (AI slop).