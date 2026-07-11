Guerra de titanes: Apple demanda a OpenAI y a dos exafiliados por el robo masivo de secretos industriales

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 10 de julio, 2026

Apple presentó este viernes una demanda formal ante el Tribunal del Distrito Norte de California contra OpenAI y dos de sus antiguos empleados clave.

La acusación detalla una presunta apropiación indebida y sistemática de secretos comerciales altamente confidenciales con el fin de impulsar el desarrollo de dispositivos físicos propios de OpenAI, un movimiento corporativo que amenaza directamente el liderazgo de mercado del iPhone.

El litigio expone una agresiva estrategia por parte de OpenAI para eludir años de costosa investigación y desarrollo mediante el reclutamiento de talento de Cupertino y la explotación ilegal de cadenas de suministro compartidas.

"Apple ve a OpenAI pasando de socio a rival potencial, mientras que OpenAI intenta reducir su dependencia del iPhone y construir una relación directa con los consumidores", señaló a Reuters el analista de PP Foresight, Paolo Pescatore, advirtiendo que la acción judicial podría congelar las ambiciones de hardware de la firma de inteligencia artificial.

Computadoras robadas y "muestras" en entrevistas de trabajo

La demanda penal identifica con nombre y apellido a dos exfuncionarios de alto rango de Apple.

El primero es Chang Liu, antiguo ingeniero eléctrico de sistemas avanzados, acusado de no devolver su computadora de trabajo provista por la empresa y utilizar posteriormente un fallo de autenticación para infiltrarse en la red interna de Apple, desde donde descargó docenas de archivos confidenciales sobre arquitectura de hardware.

El segundo implicado es Tang Yew Tan, exvicepresidente de diseño de productos para iPhone y Apple Watch, quien pasó 24 años en la firma antes de convertirse en el jefe de hardware de OpenAI.

De acuerdo con el expediente oficial, Tan se envió por correo electrónico resúmenes de la industria e información confidencial sobre proveedores antes de renunciar. Peor aún, Apple alega que Tan instaba a los aspirantes que entrevistaba en OpenAI a llevar componentes físicos robados de las oficinas de Apple para sesiones de "demostración y muestra".

Desmantelamiento de la cadena de suministro y sanciones financieras

La ofensiva de OpenAI no se limitó al robo de archivos. La demanda sostiene que el personal de la empresa de Sam Altman presionó a los proveedores exclusivos de Apple para obtener tecnologías patentadas.

En un incidente específico, indujeron a un fabricante a aplicar una técnica secreta de acabado de metales desarrollada por Apple, engañándolo bajo la falsa premisa de que contaban con la autorización oficial de Cupertino.

La multinacional liderada por Tim Cook reveló que intentó resolver la situación de manera discreta mediante una carta formal enviada a OpenAI en febrero, la cual fue ignorada por completo.

Actualmente, más de 400 exempleados de Apple forman parte de las filas de OpenAI, lo que ha facilitado la fuga masiva de propiedad intelectual. “Que OpenAI emplee ahora a personas a las que en su momento se les confiaron los secretos comerciales de Apple no le da derecho a utilizar esa información para impulsar sus esfuerzos de hardware”, sentenció la compañía de la manzana en su escrito judicial.