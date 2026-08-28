Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de agosto, 2026

Más de 130 empresas tecnológicas, entre ellas OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft y Amazon, firmaron una carta abierta advirtiendo sobre un aumento inminente en la escala y sofisticación de los ciberataques impulsados por la inteligencia artificial. El documento, titulado "Un llamado a la acción colectiva sobre defensa cibernética”, reúne tanto a los principales laboratorios de IA del mundo como a bancos, aseguradoras y firmas de ciberseguridad.

"En los próximos meses, los ciberataques potenciados por IA se volverán mucho más generalizados y sofisticados a medida que los modelos de todo el mundo se vuelven cada vez más capaces", se lee en el texto. "Las empresas y los servicios públicos de los que dependen nuestras comunidades —desde hospitales hasta plantas de tratamiento de agua, pasando por la infraestructura que sostiene a internet— están en riesgo".

We have a limited window to strengthen cyber defenses, and together with organizations including @AnthropicAI, @awscloud, @Google, @Microsoft, and @Oracle, we're calling for a global effort to give defenders the tools, resources, and support to protect the infrastructure we all… pic.twitter.com/XiKitsf5wb — OpenAI (@OpenAI) August 27, 2026

Pese al tono casi de alarma, las empresas firmantes también sostuvieron que existe una ventana de oportunidad para que la defensa en ciberseguridad se adelante al ataque, gracias a las mismas herramientas de IA que también podrían usarse con fines maliciosos.

"Los avances actuales en IA ya les están dando a quienes defienden estos sistemas nuevas formas de corregir debilidades acumuladas durante años. Si actuamos con decisión, podemos aprovechar esta ventana a favor de la defensa para hacer que nuestro mundo digital sea mucho más seguro", señalaron las empresas.

El texto identifica varias debilidades estructurales que dejan expuestos a los sistemas actuales, entre ellos los fallos de larga data, permisos excesivos, configuraciones incorrectas, softwares pendientes de actualización y una deuda técnica acumulada en sistemas heredados. Según los gigantes tecnológicos, los equipos de seguridad —en particular los que protegen infraestructura crítica— han operado durante años con recursos insuficientes, y necesitan un refuerzo urgente de herramientas y financiamiento.

La carta, además de lanzar la alerta, plantea un plan de acción dividido en cuatro frentes. A las organizaciones en general les pide convertir la ciberdefensa en una prioridad inmediata de liderazgo, corrigiendo primero las vulnerabilidades de mayor riesgo. A las empresas de ciberseguridad y socios tecnológicos les exige poner a prueba de forma continua sus defensas frente a las capacidades más avanzadas de ataque, y hacer accesible la tecnología defensiva para operadores con presupuestos limitados. A los gobiernos les reclama coordinar la respuesta a nivel local, nacional e internacional, financiar la protección de servicios esenciales que hoy carecen de personal o presupuesto, e "imponer costos a los atacantes". Y a las propias compañías de IA de vanguardia les pide ofrecer acceso responsable a sus modelos, financiamiento y apoyo técnico directo, sobre todo para quienes defienden infraestructura crítica con recursos escasos.

"Podemos hacer que la infraestructura digital de la que todos dependemos sea más segura. Hacemos un llamado a los líderes de la industria y el gobierno para que aporten todo el peso de su tecnología, recursos y experiencia a este esfuerzo", sentencia el documento. La iniciativa surge en momentos en que gobiernos de todo el mundo enfrentan una presión creciente para actualizar sus marcos regulatorios frente al ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial, una tecnología cuyo uso se ha vuelto uno de los principales focos de preocupación entre reguladores y empresas del sector.

El director ejecutivo de OpenAI, San Altman, también advirtió sobre la urgencia del asunto: “Este es un momento críticamente importante para la defensa cibernética con IA; no hay mucho tiempo para actuar. estamos felices si quieres trabajar con nosotros o con cualquiera de nuestros competidores o socios, pero por favor toma este momento en serio. solo una respuesta colectiva urgente e intensa funcionará”.

this is a critically important moment for cyber defense with AI; there is not much time to act.



we are happy if you want to work with us or any of our competitors or partners, but please take this moment seriously.



only an urgent and intense collective response will work. — Sam Altman (@sama) August 27, 2026

Este pedido de unión y respuesta surge después del caso HuggingFace-OpenAI, donde aproximadamente 1.200 agentes de OpenAI lograron, de forma no autorizada, comunicarse entre sí para enviarse más de 70.000 mensajes y archivos. De esos miles de agentes, 688 se unieron para para hackear la plataforma de Hugging Face en julio.

Los agentes de IA son programas de software independientes a los que el usuario puede pedirle tareas para que las ejecuten de manera autónoma. Los agentes que se comunicaron y luego colaboraron entre ellos para atacar a Hugging Face hicieron todo ello a pesar de que no estaban diseñados para realizar este tipo de acciones por los programadores de OpenAI.