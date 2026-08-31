Gran Cañón: al menos un muerto y 15 desaparecidos por inundaciones súbitas

Restos de pilares de un puente en el arroyo Bright Angel J.THOMPSON and Handout / NATIONAL PARK SERVICE / AFP

Publicado por Israel Duro 31 de agosto, 2026

Al menos una persona murió y unas 15 permanecen desaparecidas tras una inundación súbita en el Gran Cañón del río Colorado (Arizona), uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado del Servicio de Parques Nacionales (NPS).

La inundación afectó el sábado las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, lo que obligó a evacuar a decenas de personas.

El cuerpo de un hombre de 46 años fue hallado el domingo por la tarde cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado, en el norte de Arizona, según el NPS. Videos grabados por excursionistas mostraron una violenta riada de agua lodosa avanzando por senderos y bajo puentes peatonales, mientras troncos y otros escombros eran arrastrados por ríos crecidos entre un estruendoso rugido.

62 personas evacuadas hasta el momento, pero se prevén más

El Servicio de Parques Nacionales indicó que trabaja junto con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas afectadas y localizar a los desaparecidos. Hasta la mañana del domingo, 62 personas habían sido evacuadas y se preveían nuevas evacuaciones.

Las autoridades revisaron además a la baja la cifra de desaparecidos, estimada ahora en unas 15 personas frente a más de 20 reportadas inicialmente, informó AFP.

Restricciones en el consumo de agua

La inundación dañó la Transcanyon Waterline, una infraestructura clave para el abastecimiento de agua del Parque Nacional del Gran Cañón, informó el NPS, que anunció restricciones en el consumo de agua en la zona más visitada del parque y la prohibición de hacer fuegos con leña o carbón.

Según el sitio web del parque, la tubería, de 20 kilómetros de longitud, transporta agua desde el manantial Roaring Springs, en el borde norte del cañón, hasta el borde sur, y es esencial para el suministro de agua potable y las labores de extinción de incendios.

Alojamientos cerrados desde el lunes

La inundación también provocó "importantes daños a la infraestructura", destruyendo puentes peatonales e impidiendo a los excursionistas cruzar el arroyo Bright Angel, añadió el organismo.

Los alojamientos dentro de la zona afectada permanecerán cerrados a partir del lunes. "Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de los recursos hídricos", señaló el Servicio de Parques Nacionales.

Temor a nuevas tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones

La inundación repentina comenzó alrededor de las 2:30 locales del sábado y fue provocada por las lluvias registradas en la meseta de Kaibab, según el NPS.

Las autoridades advirtieron que podrían producirse nuevas tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones, con riesgo adicional de inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios en las condiciones de senderos y cauces.

Las inundaciones repentinas son frecuentes en el norte de Arizona debido a que los terrenos áridos y con escasa vegetación de la región tienen una capacidad limitada para absorber el agua de lluvia, según el parque, que recomienda extremar la precaución entre julio y mediados de septiembre.