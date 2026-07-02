TikTok llega a acuerdo con adolescente antes de juicio por adicción a redes sociales

Publicado por AFP 2 de julio, 2026

TikTok llegó a un acuerdo extrajudicial con un adolescente apenas unas semanas antes de que la compañía tuviera que comparecer ante un tribunal en un segundo caso histórico sobre si las empresas de redes sociales son responsables de los daños que puedan causar sus productos.

El adolescente de Florida, de 15 años, identificado solo por sus iniciales RKC, ha acusado a cuatro empresas de redes sociales de dañar su salud mental y previamente llegó a un acuerdo con YouTube el 23 de junio.

Esto deja a Meta y Snapchat como únicos acusados en el juicio, que está programado para comenzar el 27 de julio en Los Ángeles.

"Podemos confirmar que se ha llegado a un acuerdo de principio con TikTok", declaró el miércoles a la AFP el bufete de abogados Morgan & Morgan, que representa al adolescente, sin especificar los términos.

TikTok también llegó a un acuerdo en un caso similar, el primero de su tipo, en enero, antes de que comenzara el juicio.

Este segundo juicio, que se celebrará en un tribunal de Los Ángeles, se considera otro punto de referencia sobre cómo podrían desarrollarse en Estados Unidos miles de demandas por adicción a las redes sociales.

El adolescente de Florida afirma que años de uso compulsivo de las redes sociales contribuyeron a que sufriera graves trastornos psicológicos (ansiedad, depresión e ideas suicidas), por los que todavía recibe tratamiento.

"Estas empresas de redes sociales llevan años ideando estrategias para enganchar a los niños desde temprana edad y maximizar su uso con funciones insidiosas como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, todo ello con el objetivo de aumentar los beneficios a costa de la salud mental de nuestros jóvenes", declararon los abogados del demandante, del bufete Morgan & Morgan, en un comunicado tras llegar a un acuerdo con YouTube.