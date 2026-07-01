La Casa Blanca frena el lanzamiento de OpenAI y genera incertidumbre sobre su política de Inteligencia Artificial

OpenAI anuncia el lanzamiento de la última actualización de su modelo de lenguaje insignia, el 29 de junio de 2026.SAMUEL BOIVIN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 30 de junio, 2026

La política tecnológica de la Casa Blanca ha provocado desconcierto y mantiene en alerta a las firmas privadas del sector tras intervenir de manera directa en los cronogramas de lanzamiento de las principales empresas de inteligencia artificial.

La administración Trump solicitó formalmente a OpenAI aplazar la distribución masiva de su nueva línea de modelos, un movimiento sin precedentes que ha despertado suspicacias entre analistas de todo el espectro político debido a la inconsistencia regulatoria y al impacto potencial sobre la competitividad estadounidense.

Hasta hace poco, la Casa Blanca había mantenido un enfoque de mínima intervención para favorecer el desarrollo frente a competidores extranjeros.

No obstante, una reciente orden ejecutiva que solicita a las corporaciones tecnológicas someter voluntariamente sus sistemas a la supervisión gubernamental previa ha modificado las reglas de juego. Esta falta de predictibilidad institucional generó críticas inmediatas.

Neil Chilson, director de política de IA en el Abundance Institute y extecnólogo jefe de la Comisión Federal de Comercio (FTC), señaló que este episodio daña la agenda de la propia administración, advirtiendo que el gobierno ha bloqueado el acceso a un modelo estadounidense líder sin normas claras ni transparencia, concluyendo que "China debe de estar celebrando".

OpenAI cede a la presión mientras se busca un marco formal

La firma OpenAI detalló que planeaba presentar una vista previa de su serie GPT-5.6 —que abarca los modelos Sol, Terra y Luna— a un grupo selecto de socios estratégicos.

Tras exponer las capacidades de la tecnología ante las autoridades gubernamentales, la empresa aceptó la petición oficial de postergar el lanzamiento masivo por un período mínimo de varias semanas, fundamentado en presuntas preocupaciones de ciberseguridad.

Aunque la compañía acató la solicitud voluntaria, su director ejecutivo, Sam Altman, manifestó en X que, si bien es razonable desplegar de forma iterativa los modelos con capacidades avanzadas, "este no es precisamente el proceso que consideramos óptimo" para el control de la tecnología.

Actualmente, funcionarios de la administración trabajan en el diseño de un marco formal que defina los estándares y la forma en que las corporaciones deberán consignar sus sistemas para revisión.

Desescalada con Anthropic y presión a Meta

En paralelo al freno impuesto a OpenAI, el Departamento de Comercio optó por rebajar la tensión con otra de las firmas más influyentes del sector.

Según una carta revelada por el New York Times, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, revocó una orden del 12 de junio que obligaba a Anthropic a solicitar licencias de exportación y transferencias para sus herramientas avanzadas Claude Mythos y Claude Fable, las cuales poseen una alta capacidad para identificar fallas de seguridad en sistemas de software.

La flexibilización de estos controles se concretó luego de que Anthropic aceptara implementar salvaguardas, colaborar con el gobierno en el desarrollo de protocolos y reportar cualquier actividad maliciosa.

A pesar de este alivio normativo, la Casa Blanca incrementó las presiones sobre Meta, la única gran desarrolladora que aún no ha accedido a entregar voluntariamente sus modelos para la evaluación federal.

En respuesta a la colaboración de las empresas que se han alineado con las directrices de la orden ejecutiva, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, expresó su gratitud en redes sociales, asegurando que la prioridad compartida del gobierno es lograr que la mejor tecnología se despliegue de la manera más rápida y segura posible.