Frank Rubio, un astronauta con raíces hispanas, formará parte de la misión Artemis III

Los cuatro astronautas que formarán parte de la misión Artemis III. Junio de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 9 de junio, 2026

Tras el éxito logrado en la misión Artemis II en abril, la NASA anunció la tripulación que formará parte de la próxima expedición espacial, la Artemis III. Un equipo conformado, entre otros, por un astronauta con orígenes hispanos.

Frank Rubio, natural de Los Angeles e hijo de salvadoreños, será uno de los cuatro tripulantes que viajarán al Polo Sur de la Luna en 2028. Ejercerá el puesto de "especialista de misión", según detalló la NASA en un comunicado.

Los otros tres astronautas que formarán parte de la Artemis III serán Randy Bresnik, comandante; Luca Parmitano, piloto y miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA); y Andre Douglas, quien compartirá el puesto de especialista de misión con Rubio.

"Hoy damos otro paso audaz en el regreso de la humanidad a la Luna, partiendo de los extraordinarios cimientos sentados por los astronautas de Artemis II", dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman. "Sus logros reavivaron el entusiasmo mundial por la exploración, y ahora pasan el testigo al equipo de Artemis III: Randy, Luca, Frank y Andre".

El segundo viaje espacial de Rubio

En su comunicado, la NASA repasa la trayectoria de Rubio, destacando que la misión Artemis III será su segunda expedición espacial.

"Rubio realiza su segundo viaje al espacio. Partió a bordo de la nave espacial Soyuz MS-22 desde Baikonur hacia la estación espacial el 21 de septiembre de 2022 y regresó el 27 de septiembre de 2023, batiendo el récord del vuelo espacial de mayor duración realizado por un astronauta estadounidense con 371 días en órbita", subrayó la NASA.

La misión Artemis III está programada para que parta desde el Centro Espacial Kennedy en 2028. Antes, se realizará "una serie de exigentes pruebas" tanto en la Tierra como en la órbita para lograr el éxito que se consiguió con la Artemis II.