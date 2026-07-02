Microsoft y AWS despliegan miles de ingenieros para hacer rentable la Inteligencia Artificial

Publicado por Carlos Dominguez 2 de julio, 2026

Ante la dificultad de las empresas para obtener resultados concretos con la inteligencia artificial, los dos gigantes del cloud computing, Amazon Web Services (AWS) y Microsoft, han decidido dar un paso sin precedentes: enviar miles de sus propios ingenieros directamente a las compañías clientes para acelerar la adopción real de la IA.

Según informó AFP, Microsoft anunció este jueves la creación de Microsoft Frontier Company, una nueva unidad respaldada por una inversión de $2.500 millones y que reunirá a 6.000 expertos e ingenieros. El objetivo es trabajar codo a codo con las empresas para transformar sus operaciones mediante inteligencia artificial.

Solo dos días antes, AWS, líder mundial en servicios en la nube, había revelado una iniciativa similar: destinar $1.000 millones a su programa Forward Deployed Engineering, que también enviará miles de ingenieros a las instalaciones de sus clientes.

Velocidad sí, pero con estrategia clara

"Lo que los clientes están pidiendo constantemente ahora es velocidad", declaró Francessca Vasquez, vicepresidente de Frontier AI Engineering and Services de AWS.

Por su parte, Sri Elaprolu, director del GenAI Innovation Center de AWS, dijo a AFP que el aspecto fundamental es resistir la tentación de comenzar por la tecnología. "Solo porque alguien esté entusiasmado con la IA agentica no significa que la IA agentica sea la respuesta correcta", declaró. "La forma equivocada de abordarlo es forzar una tecnología dentro de un problema, en lugar de trabajar hacia atrás para definir cuáles son los pasos correctos para llegar ahí".

Siguiendo la tendencia de los laboratorios de IA

Con estas iniciativas, Microsoft y AWS siguen los pasos de los principales laboratorios de IA de San Francisco. OpenAI y Anthropic ya han comenzado a enviar equipos de ingenieros a las sedes de sus clientes más importantes, en alianza con grandes fondos de inversión.

Esta estrategia recuerda también al modelo pionero de Palantir, que hace más de una década empezó a incrustar a sus especialistas dentro de las organizaciones.

Judson Althoff, CEO de Microsoft Commercial Business, señaló que la nueva unidad combinará talento interno con contrataciones externas de "ingenieros de clase mundial" que han desarrollado y ajustado grandes modelos de lenguaje directamente con clientes.