WhatsApp dejará de exigir el número de teléfono para contactar con otros usuarios

Publicado por AFP 29 de junio, 2026

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad del grupo Meta Platforms, dejará de exigir el número de teléfono para contactar con otros usuarios y permitirá identificarse mediante un nombre de usuario, anunció la empresa este lunes.

Este cambio significa que los números de teléfono ya no se compartirán automáticamente al añadir a alguien a conversaciones grupales o al enviar un primer mensaje a una persona o empresa, precisó WhatsApp en un comunicado.

Según la aplicación, se trata de una "funcionalidad de privacidad". Para contactar a alguien, solo será necesario conocer su nombre de usuario, explicó la empresa.

Debido al gran número de usuarios (más de 3.000 millones, según WhatsApp), es probable que muchos no puedan obtener su primera opción de seudónimo.

La empresa indicó que comenzará a implementar la medida gradualmente, a partir de este lunes, sin dar detalles sobre el calendario.

Además, los "creadores, pequeñas empresas y organizaciones" podrán solicitar a WhatsApp usar el mismo nombre de usuario que tienen en otras plataformas del grupo, como Facebook e Instagram.