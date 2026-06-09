OpenAI da el primer paso para salir a bolsa y se prepara para uno de los debuts bursátiles más esperados de la década

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de junio, 2026

La empresa OpenAI dio un paso importante este martes hacia su conversión en una compañía que cotiza en bolsa al presentar de manera confidencial la documentación necesaria para una oferta pública inicial de acciones (IPO), posicionándose para lo que podría convertirse en uno de los debuts bursátiles más esperados de los últimos años. Si bien OpenAI confirmó la presentación de los documentos, la empresa no ha establecido un calendario para la oferta. Debido a que la solicitud fue realizada de forma confidencial, todavía no se conocen detalles como la cantidad de acciones que serán vendidas ni la valoración que la compañía busca alcanzar.

La decisión se produce poco después de que su principal competidor en el sector de la inteligencia artificial, Anthropic, anunciara también sus planes de salir a bolsa, y apenas antes de la esperada IPO de SpaceX. “Puede que pase algún tiempo porque hay cosas que queremos hacer que probablemente sean más fáciles como empresa privada. Pero la presentación nos da la opción de salir a bolsa antes si eso termina siendo lo mejor”, señaló OpenAI en una publicación difundida en su sala de prensa.

La presentación llega en un momento en que algunos inversionistas han comenzado a cuestionar si las acciones relacionadas con la IA han subido demasiado rápido tras el prolongado repunte del mercado. Según diversos reportes, OpenAI alcanzó una valoración cercana a los 852.000 millones de dólares después de recaudar 122.000 millones de dólares en financiamiento a comienzos de este año. Sin embargo, la compañía enfrenta una creciente presión para demostrar que sus ingresos pueden justificar una valoración tan elevada.

OpenAI obtuvo recientemente una victoria judicial cuando una demanda presentada por Elon Musk fue desestimada debido a restricciones relacionadas con el plazo legal para su presentación. De haber prosperado, el caso podría haber provocado importantes cambios en la dirección de la compañía justo antes de su esperada salida a bolsa.

A pesar de su rápido crecimiento, OpenAI continúa enfrentando desafíos significativos. La empresa compite agresivamente con rivales como Anthropic y Google, enfrenta demandas relacionadas con el presunto uso indebido de ChatGPT y debe lidiar con las crecientes preocupaciones públicas en torno a la inteligencia artificial.