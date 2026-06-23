Trump firma órdenes para acelerar la computación cuántica: EEUU busca superar a China y blindar los sistemas informáticos del Gobierno de los ciberataques

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de junio, 2026

El presidente Donald Trump firmó este lunes dos órdenes ejecutivas para acelerar el desarrollo de una computadora cuántica de alto rendimiento y reforzar la protección de los sistemas informáticos del Gobierno frente a las amenazas que plantea esa misma tecnología.

La medida, según el texto de la orden, apunta a consolidar la ventaja de Estados Unidos en una competencia con China que podría redefinir la ciencia y la ciberseguridad en la próxima década.

"El advenimiento de computadoras cuánticas a gran escala, particularmente en manos de adversarios, supondrá una amenaza significativa para los sistemas de seguridad criptográfica de uso generalizado", se lee en la primera orden ejecutiva. "En vista de estas amenazas, Estados Unidos debe tomar medidas para fortalecer las protecciones criptográficas de los datos sensibles, la infraestructura crítica y la economía digital de la nación".

Según informó Reuters, la Casa Blanca aspira a contar con esa capacidad de cómputo antes de que finalice el actual mandato de Trump. Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica, adelantó las medidas en una llamada con periodistas y se mostró confiado en el calendario previsto.

La primera de las órdenes se concentra en la defensa, fijando como objetivo migrar los principales sistemas informáticos federales a esquemas de criptografía poscuántica entre 2030 y 2031, una transición destinada a proteger datos sensibles del Gobierno antes de que las nuevas máquinas puedan vulnerar los sistemas de cifrado actuales.

Esa preocupación, según Reuters, no es simplemente teórica, ya que las computadoras cuánticas procesan información apoyándose en las leyes de la física cuántica y resuelven ciertos problemas a una velocidad muy superior a la de las supercomputadoras de hoy. Esa misma potencia podría descifrar los métodos de encriptación que hoy resguardan a gobiernos, bancos y empresas, lo que abre la puerta a peligrosos ciberataques de gran escala.

Para Washington, el componente ofensivo de la carrera resulta igual de relevante. Una tecnología cuántica madura podría impulsar avances en inteligencia artificial, ciencia de materiales y química, áreas en las que China ha invertido con fuerza en los últimos años. El mes pasado, el Departamento de Comercio anunció la compra de participaciones accionarias por $2.000 millones en nueve empresas del sector, entre ellas una nueva iniciativa de IBM.

La segunda orden, por su parte, incorpora carácter internacional, pues el paquete busca estrechar la cooperación con socios extranjeros en la protección de la propiedad intelectual y en la seguridad de las cadenas de suministro, un punto que Kratsios vinculó directamente con la presión de gobiernos rivales sobre la economía estadounidense.

“Debemos proteger las tecnologías sensibles y trabajar con aliados para garantizar que los adversarios no puedan usar [la ciencia cuántica] para socavar la seguridad nacional”, se lee en la orden.

El conjunto de disposiciones incluye además un mandato para que las agencias federales elaboren planes de despliegue de sensores y redes habilitados con tecnología cuántica en los próximos cinco años, lo que extiende la apuesta más allá del cómputo puro hacia aplicaciones de detección y comunicaciones.

Las órdenes llegan en un momento en que la Administración Trump ha colocado la supremacía tecnológica frente a Pekín entre sus prioridades estratégicas, con la doble meta de aprovechar el potencial de la computación cuántica y contener los riesgos que esa misma frontera científica representa para la seguridad nacional.