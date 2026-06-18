El iPhone costará más caro: Tim Cook dice que las subidas de los productos Apple son "inevitables" por la escasez de chips

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de junio, 2026

Apple subirá los precios de sus dispositivos para absorber el encarecimiento de los chips de memoria y almacenamiento, un golpe que su director ejecutivo saliente, Tim Cook, da ya por imposible de esquivar. "Lamentablemente, los aumentos de precios son inevitables", dijo en una entrevista al Wall Street Journal.

Las declaraciones marcan un quiebre para una compañía que durante años contuvo los precios de su línea principal. Cook sostuvo que la empresa intentó proteger a sus clientes, pero que el panorama se volvió inmanejable: "Estamos haciendo todo lo posible por mitigar los enormes incrementos que se nos están trasladando (...), pero la situación se ha vuelto insostenible".

El ejecutivo no precisó cuándo llegarán las subidas, de qué magnitud serán ni a qué productos alcanzarán. El próximo gran lanzamiento de la firma se espera en septiembre, con la línea del iPhone 18, aunque los aumentos podrían adelantarse en las Mac y los iPad: el mes pasado Apple ya elevó el precio inicial del Mac Mini.

Detrás del alza está la inteligencia artificial. La demanda voraz de chips por parte de las grandes tecnológicas —Google, Microsoft, Meta y Amazon dispararon sus presupuestos de inversión desde el año pasado— cuadruplicó el precio de la memoria DRAM y del almacenamiento NAND, según los datos citados por el diario. Cook puso el foco en la DRAM y en las asignaciones que acaparan los servidores de IA. "Hay menos oferta en un momento en que los consumidores quieren dispositivos, y los de la memoria están trasladando enormes aumentos de precios", dijo.

El impacto en el bolsillo podría ser notable. La firma de investigación TechInsights calcula que mantener los márgenes añadiría cerca de 270 dólares al próximo iPhone Pro, mientras que Morgan Stanley prevé un alza del 15 % en teléfonos y computadoras en Estados Unidos este año.

Cook indicó que la compañía está dispuesta a recurrir a su liquidez para ampliar el suministro. "Estamos dispuestos a usar nuestro balance para ser parte de la solución", dijo, pero descartó fabricar su propia memoria: "No podemos hacerlo todo. Sabemos en qué somos buenos".

El directivo, con más de cuatro décadas en la cadena de suministro de electrónica, enmarcó la crisis como algo sin precedentes. "Esto es una crecida que ocurre una vez cada cien años (...) Nunca había visto nada igual en ningún ámbito en más de 40 años".