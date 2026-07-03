La NASA lanza la misión para recuperar el telescopio Swift

Imagen previa al lanzamiento del Observatorio Swift Neil Gehrels en 2004. Archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 3 de julio, 2026

La NASA lanzó la misión robótica con la que se intentará recuperar el Observatorio Swift Neil Gehrels, evitando su desintegración y que sus trozos caigan en el planeta.

En un principio, la misión iba a ser lanzada este martes, pero el mal tiempo y algunos fallos técnicos obligaron a posponerlo.

Este viernes, la NASA inició el proceso desde un atolón ubicado en el océano Pacífico, concretamente en las Islas Marshall.

El objetivo principal es elevar la altitud del telescopio —mediante empujones magnéticos— para que no entre en la atmósfera terrestre y caiga en el planeta hecho añicos.

Para su misión, la NASA emplea una nave robótica llamada LINK que, a su vez, fue enviada al espacio mediante un cohete denominado Pegasus XL, según informó en un comunicado.

El presupuesto destinado a esta misión fue de 30 millones de dólares. El Observatorio Swift Neil Gehrels fue lanzado el 20 de noviembre de 2004 con el objetivo de conocer más acerca de la explosión de rayos gamma.