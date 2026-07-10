La UE pone contra las cuerdas a Meta: exige eliminar el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram

Publicado por Diane Hernández 10 de julio, 2026

La Unión Europea ha elevado la presión sobre Meta al exigir que modifique el funcionamiento de Facebook e Instagram para eliminar los elementos que considera parte de un "diseño adictivo", una estrategia que, según Bruselas, fomenta el uso compulsivo de las plataformas y aumenta los riesgos para la salud física y mental de los usuarios, especialmente de niños, adolescentes y personas vulnerables.

De no cumplir con las exigencias del bloque comunitario, la empresa estadounidense podría enfrentarse a multas de hasta el 6% de su facturación anual global.

En un dictamen preliminar emitido este viernes, la Comisión Europea concluyó que Meta habría incumplido las obligaciones establecidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA), al no limitar adecuadamente los riesgos derivados del diseño de sus plataformas.

¿Qué cambios propone la UE?

Entre los cambios que Bruselas plantea se encuentran la eliminación del escroleo infinito, la desactivación de la reproducción automática de contenidos, la incorporación de pausas efectivas que ayuden a reducir el tiempo de uso y una revisión de los sistemas de recomendación para que dejen de priorizar la interacción constante por encima del bienestar de los usuarios.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, defendió la decisión al afirmar que proteger la salud física y mental de los ciudadanos europeos debe ser una prioridad para las plataformas digitales. La ofensiva forma parte de una estrategia más amplia con la que la Unión Europea busca reforzar la protección de los menores frente a los riesgos asociados al uso intensivo de las redes sociales.

Meta rechazó las conclusiones preliminares de la investigación, aunque aseguró que continuará colaborando con las autoridades comunitarias durante el proceso. Desde Bruselas, sin embargo, insisten en que el objetivo principal no es sancionar a la compañía, sino lograr cambios efectivos en el diseño de sus servicios. "Queremos lograr un cambio, y si podemos conseguirlo a través de compromisos, estaríamos muy contentos", señaló un alto funcionario europeo a la AFP.