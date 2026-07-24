Nuevo gesto de cooperación entre Washington y Yakarta: El FBI devuelve a Indonesia valiosos artefactos culturales robados y traficados a Estados Unidos

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de julio, 2026

El Gobierno de Indonesia comunicó este jueves que varios artefactos culturales robados de la región de Papúa y traficados ilegalmente hacia Estados Unidos fueron devueltos oficialmente al presidente indonesio, Prabowo Subianto. Autoridades gubernamentales señalaron que la entrega de las piezas tuvo lugar en la residencia de Subianto, en Yakarta, durante una reunión con el director del FBI, Kash Patel, lo que representa un nuevo paso en la cooperación entre Washington y Yakarta para recuperar patrimonio cultural extraído ilegalmente de Indonesia. La colección recuperada incluye cabezas de hachas de piedra y objetos ceremoniales procedentes de Papúa, vinculados a las comunidades indígenas Dani, Asmat y Sentani.

Tras el encuentro, el ministro de Cultura de Indonesia, Fadli Zon, informó que Patel entregó personalmente los objetos recuperados al presidente. “Además de nuestras conversaciones oficiales, Patel también trajo artefactos culturales indonesios como parte de la cooperación entre el Gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Cultura, y el FBI para devolver objetos culturales que habían sido introducidos ilegalmente en Estados Unidos”, declaró Zon.

La devolución se produce en medio de una serie de iniciativas internacionales destinadas a recuperar antigüedades del sudeste asiático que fueron robadas y posteriormente traficadas al extranjero. A principios de este mes, también fueron repatriadas dos esculturas budistas de bronce del siglo VIII que representan al bodhisattva Avalokiteshvara, después de que las investigaciones determinaran que habían sido sustraídas de un yacimiento arqueológico en Indonesia y posteriormente comercializadas a través de un traficante de antigüedades con sede en Estados Unidos.

Según explicó el ministro, los artefactos pasarán a formar parte de la colección del Museo Nacional de Indonesia, donde serán preservados y estarán disponibles para su exhibición pública y para labores de investigación.