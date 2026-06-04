SpaceX apunta a una valoración récord de 1,77 billones de dólares en su salida a bolsa

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de junio, 2026

SpaceX anunció este miércoles que planea recaudar 75.000 millones de dólares mediante una oferta pública inicial de acciones (IPO), una operación que valoraría a la compañía en aproximadamente 1,77 billones de dólares y que podría convertir a Elon Musk en la primera persona de la historia en superar una fortuna de 1 billón de dólares. De acuerdo con lo mostrado en diferentes documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la empresa aeroespacial planea ofrecer 555,6 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una. En lugar de proporcionar un rango de precios para los inversionistas, SpaceX optó por fijar un único precio objetivo.

En caso de concretarse según lo previsto, la operación se convertiría en la mayor oferta pública inicial de la historia, superando los 29.400 millones de dólares recaudados por Saudi Aramco en 2019. El anuncio se produce en medio de una creciente demanda de los inversionistas por empresas vinculadas a la inteligencia artificial, una tendencia que ha impulsado valoraciones extraordinarias en todo el sector tecnológico. Musk posee actualmente cerca de la mitad de SpaceX y se espera que conserve una participación similar después de la oferta pública.

En los documentos de la IPO, SpaceX destacó planes que van más allá de los vuelos espaciales tradicionales, incluyendo proyectos relacionados con el desarrollo de inteligencia artificial y la instalación de centros de datos en el espacio. Los directivos de la compañía indicaron que los fondos obtenidos mediante esta oferta, junto con posibles ventas futuras de acciones, ayudarán a financiar las enormes necesidades de capital asociadas tanto a sus operaciones espaciales como a sus iniciativas de IA.

Con la valoración propuesta para la IPO, la participación de Musk en SpaceX tendría un valor aproximado de 841.000 millones de dólares. Esa cifra equivaldría prácticamente a la fortuna combinada de varias de las personas más ricas del mundo, incluidos los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, así como el magnate del software Larry Ellison.

Si se suma su participación en Tesla, valorada en cerca de 300.000 millones de dólares según el precio de cierre del miércoles, el patrimonio neto total de Musk podría superar los 1,1 billones de dólares. Una cifra de ese tamaño superaría la riqueza combinada de varias de las personas más acaudaladas del planeta, incluido el fundador de Amazon, Jeff Bezos.