Medios británicos podrán impedir que su contenido alimente la búsqueda con IA de Google

Publicado por Williams Perdomo 3 de junio, 2026

El regulador de la competencia británico dijo el miércoles que los propietarios de páginas web, incluidos los medios de comunicación, tienen derecho a impedir que sus contenidos alimenten la búsqueda con inteligencia artificial (IA) de Google.

Los editores de contenido digital, en particular los medios de información, se quejan de que los modelos de IA usan su contenido sin compensarles económicamente.

Además, los resúmenes generados por IA al buscar algún contenido en Google disminuyen las visitas de los internautas a sus páginas web y, en consecuencia, recortan sus ingresos publicitarios.

El regulador británico CMA aseguró en un comunicado que su decisión pondrá a los editores, en particular a las organizaciones de prensa, "en una posición más favorable para negociar acuerdos de contenidos con Google".

Actualmente, Google estructura la búsqueda con IA en dos formatos principales: "Vistas creadas con IA", que genera en la parte superior de los resultados respuestas sintéticas, y "Modo IA", una búsqueda mediante un robot conversacional no disponible en todos los países.

Para producir este resumen, la IA del gigante californiano recurre a los contenidos de los sitios web, especialmente medios de comunicación, que la acusan de saquear su trabajo sin remuneración.

En una entrada de blog, la responsable del ecosistema de Google Search, Mrinalini Loew, afirmó el miércoles que empezaron a probar un nuevo control que permite a los editores digitales decidir si desean que su sitio aparezca y contribuya a sustentar las respuestas.

Pero los sitios que opten por darse de baja no recibirán tráfico ni impresiones procedentes de estas funcionalidades, advirtió.