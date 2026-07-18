Publicado por Alejandro Baños 18 de julio, 2026

Tras el inapelable triunfo logrado frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 —un resultado que disipó las dudas surgidas tras las agónicas victorias ante Cabo Verde, Egipto y Suiza—, Argentina tendrá una oportunidad de oro de defender el trono que conquistó en Qatar 2022.

Coronarse de nuevo —una hazaña que solo España puede evitar en la final de este domingo en el NYNJ Stadium— no solo bordaría la cuarta estrella en el escudo de la Albiceleste, sino que la consagraría como la tercera selección de la historia capaz de encadenar dos títulos mundiales consecutivos. Algo que intentó sin éxito hace 36 años.

¿Qué selecciones han ganado al menos dos Mundiales consecutivos?

Para conocer la primera selección que fue capaz de revalidar el trono hay que remontarse a los orígenes del torneo. En el Mundial de Italia 1934, la segunda edición que se disputó, Italia —liderada por una leyenda como Giuseppe Meazza— consiguió sumar su primera estrella ante su público al derrotar en la prórroga de la final a Checoslovaquia (2-1).

Cuatro años después, en el Mundial de Francia 1938, la Azzurra no desentonó y regresó a su país con el título. En aquella final, el conjunto italiano —capitaneada por Meazza— se deshizo de Hungría (4-2), que por aquel entonces gozaba de un nivel futbolístico que hoy no posee.

La otra selección que, hasta la fecha, ha conseguido al menos dos títulos consecutivos es Brasil. La Canarinha, archienemiga futbolística de la Albiceleste, conquistó el Mundial de Suecia 1958 tras golear a la anfitriona en la final (5-2). Un torneo que será recordado por la irrupción de uno de los mejores futbolistas de la historia: Pelé.

En la siguiente edición, el Mundial de Chile 1962, los brasileños consiguieron retener la corona: derrotaron en la final a Checoslovaquia (3-1), pese a que no pudieron contar con Pelé por culpa de una lesión muscular, el ya consagrado O Rei.

Tres se quedaron a las puertas

Intentar defender el trono no es novedoso para Argentina. Después de vencer a Alemania Federal en la final (3-2) en el Mundial de 1986, la Albiceleste —guiada por Diego Armando Maradona— intentó prolongar su éxito cuatro años más en el Mundial de Italia 1990. Sin embargo, fueron los propios alemanes —dirigidos desde el banquillo por Franz Beckenbauer y con jugadores como Lothar Matthaus— los que torpedearon sus ambiciones y les arrebataron el campeonato (1-0).

Otra selección cuyo intento fue en vano fue Brasil. Después de bordar su cuarta estrella en el Mundial de Estados Unidos 1994 venciendo en los penaltis de la final a Italia (0-0), aquella generación intentó emular a la de Pelé en el Mundial de Francia 1998.

Pero los anfitriones se lo impidieron. En aquella final, Francia, con Zinedine Zidane como su máxima estrella, liquidó (3-0) a una Canarinha que contaba con Ronaldo Nazario, Rivaldo o Roberto Carlos, entre otros. Se esfumó una quinta estrella que conseguirían cuatro años después, en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002.

Por último, Francia. Los Bleus aterrizaron en la pasada edición mundialista como vigentes campeones, tras superar a Croacia en la final (4-2) en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, fue derrocada cuatro años después por una de las selecciones que disputará la final este domingo.

En el Mundial de Qatar 2022, Argentina destronó a Francia tras imponerse en una de las mejores finales mundialistas de la historia. Tras empatar en el tiempo reglamentario (2-2) y con dos goles más en la prórroga (3-3), los franceses, liderados por Kylian Mbappé, cedieron en los penaltis frente a una Albiceleste capitaneada por Lionel Messi y que ahora está ante la oportunidad de sumar su cuarta estrella y la segunda consecutiva.