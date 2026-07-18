Mamdani afirma que mantiene "conversaciones activas" con el departamento jurídico de NYC para detener a Netanyahu

Publicado por Joseph Weber 18 de julio, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirma, que mantiene un "diálogo activo" con el Departamento Jurídico de la ciudad sobre si tiene autoridad para detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuando este llegue en septiembre para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mamdani, musulmán y socialista, hizo estas declaraciones en una entrevista con The New York Times, según informó el periódico el viernes.

"Creo que el primer ministro Netanyahu debería estar en La Haya", afirmó Mamdani esta semana en el programa "The Interview" de dicho medio, refiriéndose a la sede de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.

"Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional", añadió el Sr. Mamdani. "Y lo que verás es que se trata de una opinión compartida por muchos, simplemente por las consecuencias que han tenido sus acciones a lo largo de estos últimos años".

Mamdani hizo una declaración similar durante su campaña a la alcaldía el año pasado, afirmando que ordenaría al departamento de policía de la ciudad que detuviera a Netanyahu. Sin embargo, Mamdani ha dicho que solo hará lo que la ley le permita y que "no vamos a escribir nuestras propias leyes".

Mandami afirmó que cumpliría una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional por el papel de Netanyahu en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, que la comisión de las Naciones Unidas ha calificado de genocidio.

Netanyahu ha declarado que no le preocupa la amenaza de Mamdani y le ha acusado de apoyar a Hamás, el grupo militante palestino que controla parte de Gaza.

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