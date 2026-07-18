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Venezuela: el FMI libera $346 millones para la reconstrucción de las zonas asoladas por los terremotos

La líder interina del régimen, Delcy Rodríguez, dijo que los fondos se destinarán "al proceso de recuperación y reconstrucción". Ya van más de 5.000 muertos.

Venezuela. Miles de personas trabajan en la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos

Venezuela. Miles de personas trabajan en la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotosAFP.

Alejandro Baños
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Alejandro Baños

El Fondo Monetario Internacional (FMI) liberó 346 millones de dólares de los fondos congelados a Venezuela para que el país pueda reconstruir todas las zonas destruidas por los terremotos.

El 24 de junio, en torno a las 6:00PM hora local, dos potentes terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 en la escala de Richter sacudieron varios puntos del centro y norte del país, incluyendo la capital, Caracas, y la zona costera de La Guaira.

El balance de víctimas mortales ya supera las 5.000 y otras miles de personas continúan hospitalizadas.

A través de un comunicado, la líder interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, confirmó que los fondos liberados por el FMI se destinarán "al proceso de recuperación y reconstrucción" de las zonas afectadas.

"Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia", informó Rodríguez.

"Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos", agregó.

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