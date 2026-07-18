Venezuela: el FMI libera $346 millones para la reconstrucción de las zonas asoladas por los terremotos
La líder interina del régimen, Delcy Rodríguez, dijo que los fondos se destinarán "al proceso de recuperación y reconstrucción". Ya van más de 5.000 muertos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) liberó 346 millones de dólares de los fondos congelados a Venezuela para que el país pueda reconstruir todas las zonas destruidas por los terremotos.
El 24 de junio, en torno a las 6:00PM hora local, dos potentes terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 en la escala de Richter sacudieron varios puntos del centro y norte del país, incluyendo la capital, Caracas, y la zona costera de La Guaira.
El balance de víctimas mortales ya supera las 5.000 y otras miles de personas continúan hospitalizadas.
A través de un comunicado, la líder interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, confirmó que los fondos liberados por el FMI se destinarán "al proceso de recuperación y reconstrucción" de las zonas afectadas.
"Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia", informó Rodríguez.
"Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos", agregó.