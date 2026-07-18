EEUU destruye "infraestructura logística militar y almacenes subterráneos de armas" de Irán en su séptima noche consecutiva de ataques

Ataque de EEUU contra Irán llevado a cabo el 17 de julio de 2026 AFP PHOTO / US CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFAIRS .

Publicado por Alejandro Baños 18 de julio, 2026

Estados Unidos llevó a cabo nuevas ofensivas contra Irán, atacando instalaciones militares y puntos clave del régimen islamista por séptima noche consecutiva.

Mediante un comunicado, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó de esta nueva oleada de ataques contra Irán, que concluyeron en torno a las 9:30 PM hora este.

"El CENTCOM atacó instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenes subterráneos de armas y capacidades marítimas", indicó.

"Las fuerzas estadounidenses emplearon aviones de combate, drones y buques de guerra, además de otros recursos", agregó el CENTCOM mientras detallaba que el bloqueo naval a los puertos iraníes continúa vigente.

El CENTCOM acompañó su comunicado con un video en el que se ven imágenes de las últimas operaciones ejecutadas.

Por su parte, el régimen islamista respondió con ataques contra objetivos en Jordania, Kuwait y Baréin, tras amenazar con pasar a una "ofensiva total".