Netanyahu aplaza su viaje a EEUU para que coincida con el funeral de Lindsey Graham, según informan algunos medios

Publicado por Just The News 18 de julio, 2026

La oficina de Benjamin Netanyahu ha comunicado esta semana que el primer ministro israelí ha aplazado una semana su viaje previsto a Estados Unidos para que coincida con el funeral del difunto senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham.

Graham, que era un gran defensor de Israel, falleció inesperadamente la semana pasada a los 71 años. Su oficina ha informado de que los funerales del senador tendrán lugar el 28 de julio en Washington, D.C., y el 29 de julio en Carolina del Sur.

Se espera que Netanyahu, quien también se reunirá con el presidente Donald Trump durante su viaje a EEUU, tenía previsto partir el sábado y permanecer en el país hasta el martes, según el Jerusalem Post.

El primer ministro elogió a Graham, calificándolo como un "gran amigo de Israel" en una publicación en respuesta al fallecimiento del difunto senador y afirmó que Israel "no tenía mejor amigo que Lindsey".

"Lindsey comprendía que la seguridad de Israel y la de Estados Unidos son inseparables", publicó Netanyahu en X. "Dedicó su vida a defender a Estados Unidos, a fortalecer nuestra alianza y a defender el mundo libre. Israel ha perdido a uno de sus mejores amigos. Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un amigo muy querido".

La próxima visita será el primer viaje oficial del líder a EEUU desde que las fuerzas estadounidenses entraron en conflicto con Irán.

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