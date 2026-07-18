España y la simetría con Sudáfrica 2010

Publicado por Alejandro Baños 18 de julio, 2026

Partía como una de las grandes favoritas y, hasta el momento, no ha defraudado. Tras superar con total autoridad a Francia (2-0) en semifinales y arrollar a sus rivales a lo largo del Mundial 2026, España está a un paso de reescribir su propia historia y conquistar su segunda estrella; una gesta que ahora solo Argentina puede impedir.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente y liderado en el campo por figuras como Lamine Yamal, Rodri Hernández, Mikel Oyarzabal o Fabián Ruiz, entre otros, buscará la gloria eterna este domingo en el NYNJ Stadium (MetLife Stadium). La imponente trayectoria de la Roja en este torneo, sumada a su excelso nivel en las últimas temporadas, hace que sea imposible ignorar las asombrosas simetrías con aquella generación dorada que alcanzó la cima del fútbol en Sudáfrica 2010.

El paralelismo con Sudáfrica 2010

En primer lugar, hay que recordar que España llegó a Sudáfrica 2010 como campeón de la Eurocopa 2008, título que logró con Luis Aragonés como técnico y con un plantel conformado por leyendas del fútbol español e internacional como Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso, David Villa o Fernando Torres, entre otros. A Norteamérica, la Roja ha vuelto del mismo modo, tras hacerse con el título en la última edición del máximo torneo europeo de selecciones nacionales, disputada en 2024.

Ya en el Mundial, en Sudáfrica 2010 —con Vicente del Bosque como técnico—, los españoles iniciaron su andadura generando dudas tras perder inesperadamente frente a Suiza en el primer partido de la fase de grupos. Tampoco consiguió el triunfo en Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando en sus primeros 90 minutos en el torneo solo consiguió empatar frente a Cabo Verde, un conjunto que, como los suizos, es técnica y tácticamente inferior.

Tras esos dos primeros baches casi idénticos, el guion fue escrito del mismo modo. Avanzaba el torneo y España solo coleccionaba victorias, pese a que de vez en cuando le tocó sudar más de lo esperado. Algunos de esos triunfos fueron idénticos: en los octavos de final, tanto en Sudáfrica 2010 como en Norteamérica 2026, se enfrentó a Portugal, al que derrotó con el mismo resultado (1-0) en ambas ediciones.

En las semifinales de ambos certámenes, España sacó a relucir su mejor versión frente a dos potencias del fútbol europeo y mundial. Hace 16 años, fue Alemania la que sucumbió al talento y furia española; hace unos días, fue Francia la que cedió.

El equipo por encima de las individualidades

De la Fuente ha confeccionado un plantel muy parecido al que llevó llevó Del Bosque en Sudáfrica 2010: una mezcla de veteranía y extrema juventud que ha sido la clave del éxito.

La frescura de futbolistas que apenas superan la mayoría de edad, combinada con la experiencia de los pilares del vestuario, ha dotado al grupo de una identidad única. Este bloque, inmune a la presión de los grandes escenarios, prioriza el esfuerzo colectivo sobre las individualidades y exhibe una solidez defensiva que evoca, inevitablemente, a la que encumbró a España en Sudáfrica.