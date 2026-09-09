Midterms: los votantes de Idaho y Virginia decidirán sobre la legalización del aborto hasta el nacimiento

Publicado por Israel Duro 9 de septiembre, 2026

Los votantes de Idaho y Virginia tendrán en sus manos en las próximas midterms la aprobación de proposiciones que darían lugar, de facto, a la posibilidad de aprobar el aborto hasta el momento del parto.

En el caso de Idaho, la redacción de la Proposición 1 -el nombre con el que llegará a las papeletas-, ha acabado en los tribunales, puesto que el fiscal General, Raúl Labrador, quería que el texto fuera inequívoco y todos los ciudadanos supieran sin ningún género de duda qué estaban votando en una cuestión tan grave como el aborto.

Los promotores de la iniciativa llevaron el texto inicial a los tribunales, y la corte falló que la propuesta de Labrador "no cumplía con la normativa estatal relativa al uso de un lenguaje claro y conciso". Tras presentar una nueva propuesta el sábado, un panel de cinco jueces dio el visto bueno a ésta última el domingo.

No obstante, Labrador criticó el movimiento de la Justicia, apuntando que su obligación legal como fiscal general es "proporcionar una explicación clara y concisa de las consecuencias de votar a favor o en contra de una iniciativa. No indicamos a los ciudadanos de Idaho cómo deben votar; les explicamos qué consecuencias tendrá su voto. Los promotores tienen derecho a defender su iniciativa, pero no a dictar el texto oficial de la papeleta electoral. Los votantes de Idaho merecen una descripción imparcial de ambas opciones para que puedan decidir por sí mismos".

Así, Labrador indicó que "la explicación a favor del 'Sí' refleja el texto de la propia iniciativa de los promotores, y la explicación a favor del 'No' refleja la legislación vigente en Idaho en la actualidad".

Las revisiones fueron:

“El SÍ respaldaría el establecimiento del derecho al aborto antes de la viabilidad fetal —definida como la capacidad del feto para sobrevivir sin medidas médicas extraordinarias— y después de la viabilidad fetal en casos de emergencia médica; ofrecería protección frente a sanciones disciplinarias y a la responsabilidad civil y penal para los profesionales sanitarios; y codificaría un derecho reproductivo legal a la libertad y la intimidad".

“El NO respaldaría el mantenimiento de la legislación vigente en Idaho, que protege la vida de los niños no nacidos al prohibir el aborto, salvo cuando sea necesario para evitar la muerte de la mujer embarazada y durante el primer trimestre en casos documentados de violación o incesto denunciados a las fuerzas del orden”.

Virginia: "Un texto "escrito con la intención deliberada de engañar al público

En Virginia, sin embargo, los votantes se enfrentarán a un texto "escrito con la intención deliberada de engañar al público”, en palabras de Olivia Gans Turner, directora de la Virginia Society for Human Life.

“La cruda realidad es que esta enmienda no tiene como objetivo proteger la atención reproductiva segura de las mujeres, sino que no es más que otra maniobra política destinada a legalizar de forma permanente en Virginia el aborto hasta el momento del parto. La enmienda no se refiere a la atención prenatal, la atención en caso de aborto espontáneo ni a la atención en materia de fertilidad, sino a permitir el aborto sin restricciones hasta el momento del parto".

El texto que llegará en las papeletas es el siguiente:

Pregunta: ¿Debería modificarse la Constitución de Virginia para (i) proteger la libertad de tomar decisiones personales sobre la atención prenatal, el parto, la atención posparto, los métodos anticonceptivos, el aborto, la gestión de los abortos espontáneos y la atención a la fertilidad; (ii) proteger a los médicos, el personal de enfermería y las pacientes de ser sancionados por estas decisiones; y (iii) permitir restricciones al acceso al aborto durante el tercer trimestre del embarazo, salvo cuando la salud de la paciente corra peligro o el embarazo no sea viable?".

Una formulación que, en realidad "es, en gran medida, una forma velada de referirse al derecho a matar a los bebés mediante abortos a petición y sin límites hasta el momento del nacimiento", de acuerdo con los activistas provida.