EEUU frena la caída global en PISA, pero el retroceso en lectura dispara las alarmas

Publicado por Carlos Dominguez 8 de septiembre, 2026

Estados Unidos se mantiene por encima de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en ciencias y lectura en la nueva edición del informe PISA, pero registra un descenso pronunciado en lectura entre 2022 y 2025 que refleja la tendencia mundial de deterioro en esta competencia básica.

El informe, publicado este martes por la OCDE, describe un "panorama general sombrío" con el nivel medio de rendimiento más bajo jamás observado, aunque los datos estadounidenses muestran una trayectoria más estable en ciencias y matemáticas que la de muchos países de la organización.

La evaluación, uno de los principales barómetros mundiales de los sistemas educativos, analizó las competencias de unos 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y territorios en ciencias, lectura y matemáticas.

Estados Unidos: por encima de la media, pero con señales de alarma

En este contexto, Estados Unidos presenta un perfil mixto. En ciencias, los estudiantes de 15 años obtuvieron 502 puntos, dos más que en 2022 y 20 puntos por encima de la media de la OCDE (482). El porcentaje de alumnos con bajo rendimiento en esta materia fue del 22,3%, frente al 25,7% de promedio en la organización, y el de excelencia (niveles 5 y 6) alcanzó el 12,9%, casi el doble del promedio OCDE (7,2%).

Sin embargo, el dato que más preocupa es el de lectura. La puntuación media se situó en 490 puntos, por encima de la media OCDE (461), pero con una caída de 14 puntos respecto a 2022, la misma magnitud que el descenso promedio en la organización y el resultado más bajo registrado por EEUU desde que participa en PISA. La brecha entre chicos y chicas fue de 24 puntos a favor de ellas, algo mayor que la diferencia promedio OCDE (30 puntos).

En matemáticas, el promedio estadounidense fue de 463 puntos, exactamente igual que la media OCDE, con una variación de 2 puntos a la baja desde 2022, un cambio no estadísticamente significativo y menor que la caída promedio de 9 puntos en la organización. La diferencia entre sexos fue de 24 puntos a favor de los chicos, casi el doble de la brecha media OCDE (13 puntos).

El informe destaca también una nueva dimensión: la resolución de problemas computacionales, donde EEUU obtuvo 513 puntos, por encima de los 500 de promedio OCDE.

China y Singapur en la cima

Las puntuaciones de PISA 2025 confirman el dominio asiático. Las regiones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang lideraron en ciencias, con 597 puntos, y en matemáticas, con 612; en lectura obtuvieron 527 puntos, segunda posición. Singapur fue primero en comprensión lectora, con 535 puntos, y también quedó entre los mejores sistemas en ciencias (560) y matemáticas (563).

Macao obtuvo 541 puntos en ciencias, 549 en matemáticas y 501 en lectura. Taiwán alcanzó 540 en ciencias, 546 en matemáticas y 508 en lectura; Japón, 538, 525 y 503, respectivamente; y Corea del Sur, 526, 522 y 501.

Entre los países no asiáticos mejor situados, Estonia registró 527 puntos en ciencias, 508 en matemáticas y 499 en lectura. Reino Unido obtuvo 511, 488 y 494 puntos, respectivamente, mientras que Irlanda destacó especialmente en lectura, con 500 puntos. Canadá logró 510 puntos en ciencias, y Nueva Zelanda, 509; este último país alcanzó además 497 puntos en lectura, novena puntuación más alta.

Hispanoamérica y España: por debajo de la media OCDE

Los países hispanoamericanos que participaron en PISA 2025 quedaron nuevamente fuera de los primeros lugares en las tres áreas evaluadas. Uruguay y Chile encabezaron la tabla regional, aunque sus puntajes se sitúan muy por debajo del promedio de la OCDE

En ciencias, Uruguay alcanzó 445 unidades y Chile 442, mientras que el promedio de la organización es de 482. En comprensión lectora, Chile se adelantó a Uruguay con 436 frente a 423 puntos; ambos están bajo la media de 461. En matemáticas, las diferencias se amplían: Uruguay llegó a 405 y Chile a 403, frente a los 463 del conjunto OCDE.

El resto de la región presenta resultados más bajos aún. Costa Rica se quedó en 424 puntos en ciencias, 416 en lectura y 387 en matemáticas. El Salvador, aunque mejoró su desempeño en ciencias comparado con 2022, sigue entre los sistemas con menor rendimiento de la zona.

En Europa, España se sitúa cerca de la media OCDE, pero con un fuerte deterioro en las tres competencias. Los estudiantes españoles obtuvieron 477 puntos en ciencias, 451 en lectura y 457 en matemáticas. En lectura, el resultado de 451 puntos es el peor histórico del país y lo coloca diez puntos por debajo del promedio de la OCDE.

Caída generalizada en matemáticas y lectura

La OCDE advierte de un panorama global preocupante. "Los resultados en ciencias se mantienen aproximadamente estables, pero hay una caída de más de 20 puntos en lectura y matemáticas", señaló Éric Charbonnier, especialista en educación del organismo. Según la OCDE, una variación de 20 puntos equivale aproximadamente a un año de escolarización.

Entre 2015 y 2025, las puntuaciones en ciencias retrocedieron siete puntos en promedio en los países de la organización. En matemáticas, la caída alcanzó 22 puntos, frente a ocho puntos en el resto de los sistemas evaluados. El descenso fue aún más acusado en lectura: los resultados retrocedieron 28 puntos en los países de la OCDE durante la última década, frente a 16 puntos en el resto de las naciones participantes.