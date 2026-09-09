Publicado por Carlos Dominguez 9 de septiembre, 2026

Meta comenzó este miércoles a probar su sistema de Notas de la comunidad en 16 países de Latinoamérica. La herramienta permitirá que usuarios registrados aporten contexto sobre publicaciones que consideren engañosas o confusas en Facebook, Instagram y Threads.

El ensayo representa un nuevo paso en la decisión de la compañía de abandonar progresivamente el modelo de verificación basado en medios y organizaciones especializadas. Meta no ha fijado una fecha para sustituir por completo a sus verificadores en la región, pero ha señalado que las notas aspiran a convertirse en el mecanismo habitual para contextualizar contenidos cuestionados.

Un sistema basado en la participación de los usuarios

Según informó AFP, durante la fase inicial, los usuarios de los países incluidos podrán inscribirse como colaboradores. Sin embargo, las notas no aparecerán todavía de forma pública y el programa independiente de verificación continuará funcionando sin cambios mientras Meta evalúa el resultado del experimento.

El modelo se inspira en el sistema empleado por X, la red social propiedad de Elon Musk. Los colaboradores proponen textos y aportan fuentes; posteriormente, otros participantes valoran si esas contribuciones son útiles. La publicación de una nota depende de que exista suficiente consenso entre usuarios con perspectivas diferentes.

Los países incluidos son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela. Brasil, el mayor mercado latinoamericano de las plataformas de Meta, no forma parte de esta primera fase.

El precedente de Estados Unidos

El cambio latinoamericano sigue la transformación emprendida por Meta en Estados Unidos. La compañía puso fin allí a su programa de colaboración con verificadores profesionales y lo sustituyó por Notas de la comunidad, una decisión que Mark Zuckerberg presentó como un regreso a una política más favorable a la libertad de expresión.

La empresa asegura que el sistema estadounidense cuenta ahora con más de 1,4 millones de colaboradores, que han producido más de 50.000 notas en Facebook, Instagram y Threads. La cifra es muy superior a la comunicada por Meta el año pasado, cuando hablaba de unos 70.000 participantes y 15.000 notas.

AFP, que participa en el programa de verificación de Meta, defiende que ambos modelos no deberían plantearse como alternativas excluyentes. La agencia sostiene que las notas funcionan mejor cuando sus autores pueden apoyarse en investigaciones rigurosas, periodismo verificable y fuentes de calidad.