EEUU registra su verano más caluroso desde que hay registros mientras El Niño se fortalece en el Pacífico tropical

Publicado por Carlos Dominguez 9 de septiembre, 2026

El país vivió este año el verano más cálido de los últimos 132 años, confirmó este miércoles la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El verano meteorológico, definido como el periodo de junio a agosto, alcanzó una temperatura media de 74,4 °F en los 48 estados contiguos y superó en 0,4 °F los récords previos de 1936 y 2021, según el informe climático de la NOAA. Cuatro de los veranos más cálidos de la serie cayeron en los últimos cinco años: 2022 y 2024 ocupan el cuarto y el quinto puesto.

Agosto también bate el récord de mes más cálido

El récord estival viene acompañado de otro hito: agosto de 2026 fue el mes más caluroso desde que comenzaron las mediciones en 1895, con una temperatura media de 75,6 °F en el territorio continental. Las temperaturas máximas diurnas promediaron 88,6 °F, también un récord histórico.

La mayor parte del país experimentó en agosto temperaturas por encima o muy por encima del promedio, mientras que las condiciones cercanas a lo normal solo se observaron en zonas de las llanuras del norte y del Medio Oeste, detalló la NOAA.

El Niño en fortalecimiento y proyecciones para 2027

El récord de 2026 coincide con un El Niño en rápido fortalecimiento en el Pacífico tropical, que los pronósticos sitúan como uno de los más intensos de las últimas décadas.

La NOAA estima una probabilidad superior al 90% de que se consolide como un evento muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte, y un 69% de que entre octubre y diciembre alcance una intensidad histórica, superior a cualquier El Niño registrado desde 1950 bajo su sistema de medición actual.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) indica una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista al menos hasta febrero de 2027, con impactos climáticos que se extenderán durante todo ese año.

Los modelos proyectan que este patrón podría contribuir a que 2027 sea el año más caluroso registrado a nivel global, y también aumenta la posibilidad de que 2026 termine como el año más cálido en la serie histórica, superando a 2024.