EEUU registra su verano más caluroso desde que hay registros mientras El Niño se fortalece en el Pacífico tropical
El verano meteorológico, definido como el periodo de junio a agosto, alcanzó una temperatura media de 74,4 °F en los 48 estados contiguos y superó en 0,4 °F los récords previos de 1936 y 2021, según el informe climático de la NOAA
El país vivió este año el verano más cálido de los últimos 132 años, confirmó este miércoles la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
El verano meteorológico, definido como el periodo de junio a agosto, alcanzó una temperatura media de 74,4 °F en los 48 estados contiguos y superó en 0,4 °F los récords previos de 1936 y 2021, según el informe climático de la NOAA. Cuatro de los veranos más cálidos de la serie cayeron en los últimos cinco años: 2022 y 2024 ocupan el cuarto y el quinto puesto.
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Agosto también bate el récord de mes más cálido
El récord estival viene acompañado de otro hito: agosto de 2026 fue el mes más caluroso desde que comenzaron las mediciones en 1895, con una temperatura media de 75,6 °F en el territorio continental. Las temperaturas máximas diurnas promediaron 88,6 °F, también un récord histórico.
La mayor parte del país experimentó en agosto temperaturas por encima o muy por encima del promedio, mientras que las condiciones cercanas a lo normal solo se observaron en zonas de las llanuras del norte y del Medio Oeste, detalló la NOAA.
El Niño en fortalecimiento y proyecciones para 2027
El récord de 2026 coincide con un El Niño en rápido fortalecimiento en el Pacífico tropical, que los pronósticos sitúan como uno de los más intensos de las últimas décadas.
La NOAA estima una probabilidad superior al 90% de que se consolide como un evento muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte, y un 69% de que entre octubre y diciembre alcance una intensidad histórica, superior a cualquier El Niño registrado desde 1950 bajo su sistema de medición actual.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) indica una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista al menos hasta febrero de 2027, con impactos climáticos que se extenderán durante todo ese año.
Los modelos proyectan que este patrón podría contribuir a que 2027 sea el año más caluroso registrado a nivel global, y también aumenta la posibilidad de que 2026 termine como el año más cálido en la serie histórica, superando a 2024.
Impactos y señales de alerta
- Salud pública y actividades al aire libre: olas de calor prolongadas y noches cálidas han llevado a ajustes en horarios de entrenamiento deportivo y actividades laborales en estados del sur, como Florida, para evitar las horas de mayor riesgo térmico.
- Incendios y calidad del aire: el calor extremo ha coincidido con episodios de humo por incendios forestales en varias regiones, agravando las condiciones de vida durante parte del verano, según han recogido medios estadounidenses.
- Récords mensuales previos: antes del dato estival, julio de 2026 ya se había convertido en el mes más caluroso jamás registrado en EEUU, con una media de 24,9 °C (76,9 °F), rompiendo el anterior récord de julio de 1936.