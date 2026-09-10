Anthropic bloqueó cuentas de varios científicos tras detectar investigaciones con potencial para desarrollar armas biológicas
En uno de los casos, detectado en mayo de 2026, un sistema de seguridad bloqueó una solicitud para utilizar Claude en la elaboración de una propuesta de financiación sobre investigación de ganancia de función del virus chikungunya, centrada en su transmisibilidad y capacidad de evasión inmunitaria.
Anthropic informó este jueves que detectó y bloqueó cuentas vinculadas a científicos que utilizaron su modelo de inteligencia artificial Claude en investigaciones que podrían apoyar el desarrollo de armas biológicas.
La compañía presentó cinco casos de posible uso indebido de sus modelos en investigaciones biológicas. Entre ellos, identificó trabajos sobre la adaptación de virus, investigación de ganancia de función y rediseño computacional de toxinas. Anthropic aclaró que no afirma que los científicos implicados tuvieran intención de causar daño.
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En uno de los casos, detectado en mayo de 2026, un sistema de seguridad bloqueó una solicitud para utilizar Claude en la elaboración de una propuesta de financiación sobre investigación de ganancia de función del virus chikungunya, centrada en su transmisibilidad y capacidad de evasión inmunitaria.
El desafío de la bilogía, según Anthropic
La empresa también incorporó la información a sus sistemas de seguridad para detectar y prevenir futuros usos indebidos.
El informe advierte que la biología presenta un desafío particular para la seguridad de la IA porque la misma información puede tener aplicaciones beneficiosas, como el desarrollo de vacunas, o potencialmente dañinas.